Российская исполнительница Instasamka (Дарья Зотеева) раскритиковала блогеров за хайп на детях. В чем с ней согласна глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, кого еще могут проверить вслед за Сергеем Косенко, которого обвиняют в броске ребенка в сугроб?
Что сказала Instasamka о детях блогеров
В своих социальных сетях исполнительница решила обсудить проблему «мамских» блогов. Она осудила семьи, которые раскручиваются за счет детей, транслируя их жизнь с момента родов. Instasamka подчеркнула, что ребенок в этом случае не может отказаться от постов, «кринжовых новогодних фотосессий» и странных костюмов, в которых его снимают.
«Вы выбираете каждый день снимать ребенка, делать с ним фотосессии, снимать это все на YouTube и запечатлеть каждый момент его роста буквально в режиме прямой трансляции для незнакомых вам людей», — сказала певица, отметив, что если родит ребенка, то, скорее всего, ограничится его фотографией в соцсетях.
Она обвинила родителей-блогеров в лукавстве, когда те говорят о любви к ребенку. По мнению певицы, такие семьи «зарабатывают на детях кучи денег», а если наследники пропадут из аккаунта, то больше не будет «контрактов и просмотров».
Instasamka призвала растить детей вдали от медиасферы и не выкладывать личные снимки и видео. Она подчеркнула, что из ребенка нельзя делать «машину по зарабатыванию денег».
За что критикуют Сергея Косенко
Блогер Сергей Косенко опубликовал в своем блоге скандальное видео, на котором бросает, предположительно, двухмесячного сына в снег. Мужчина записал ролик во время отдыха в Куршавеле с матерью ребенка, блогером Sasha Belair (Александрой Беляковой). Пара в соцсетях демонстрировала роскошный образ жизни в нескольких странах.
После этого глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту совершения противоправных действий в отношении новорожденного ребенка блогера. Также будет инициирован вопрос о выдаче мужчины, который проживает в США, российским властям.
9 января Косенко извинился перед зрителями, которым «эмоционально навредил» ролик. По словам Косенко, в видео использовалась кукла, а лицо ребенка было наложено с помощью нейросетей. Так блогер, по его словам, хотел привлечь внимание к своему новому курсу по использованию дипфейков в создании вирусного контента.
Кого призвала проверить Мизулина
Мизулина призвала обратить внимание на автора канала «Есть только папа». Ей показался возмутительным ролик, на котором отец покупает дочери гель для интимной гигиены с фразой: «Чтобы попка всегда вкусно пахла».
«Мне кажется, что органам опеки в Анапе все же стоит внимательно присмотреться к этому родителю. Особенно к видео про покупку геля для интимной гигиены несовершеннолетнему (вероятно, приемному) ребенку», — написала Мизулина.
Пользователи Сети на протяжении нескольких месяцев с тревогой следили за жизнью 30-летнего отца Никиты Ющенко и 12-летней дочери Лизы. В комментариях мнения подписчиков были неоднозначны: кто-то хвалил родителя за строгость и внимательность, кто-то, наоборот, видел в отношениях семьи нечто нездоровое.
После этого к роликам канала «Есть только папа» были закрыты комментарии, а затем и вовсе удалены все видео. Сам Ющенко пригрозил комментаторам и обзорщикам судом.
«Помните, что клевета в отношении любого человека наказуема по закону УК РФ, ст. 128.1. На всех, кто бесстыдно травил и оклеветал меня, мою жену, мою дочь и всю нашу добропорядочную семью, будет подано соответствующее заявление в полицию», — написал Ющенко в соцсетях, прикрепив фотографию с семьей.
Что известно о канале «Есть только папа»
На канале Ющенко делился методами воспитания дочери, которую он называл «моя принцесса». Отец показывал, как прививает девочке-подростку вкус к музыке, проверяет ее телефон, мотивирует заниматься спортом и следить за внешностью.
Пользователи писали в комментариях, что мужчина растит «идеальную» женщину, при этом ломая психику школьницы. Подписчики неоднократно задавались вопросом, где мать девочки и почему она позволяет такое отношение к ребенку.
На канале «Есть только папа» был дисклеймер, где говорилось, что все события и персонажи, представленные в видео, являются художественным вымыслом, а любые совпадения случайны. В описании отмечалось, что все видео постановочные.
Семьи каких блогеров могут проверить
В Сети предполагают, что в поле зрения органов может попасть семья Кукояка и Слыховых, известная под ником Женат на Марине. Их дочери иногда нецензурно выражаются на видео, что не у всех пользователей вызывает умиление.
Читайте также:
Муцениеце показала своего бойфренда: кто он и при чем здесь Клим Шипенко
Откровения SHAMAN: интервью у Собчак и Дудя, что думает о Моргенштерне
Шнуров, «Тату»: составлен список артистов, которые раздевались на сцене