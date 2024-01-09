Мизулина и Instasamka на страже детей: кого могут проверить после Косенко Instasamka раскритиковала блогеров за хайп на детях

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Российская исполнительница Instasamka (Дарья Зотеева) раскритиковала блогеров за хайп на детях. В чем с ней согласна глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, кого еще могут проверить вслед за Сергеем Косенко, которого обвиняют в броске ребенка в сугроб?

Что сказала Instasamka о детях блогеров

В своих социальных сетях исполнительница решила обсудить проблему «мамских» блогов. Она осудила семьи, которые раскручиваются за счет детей, транслируя их жизнь с момента родов. Instasamka подчеркнула, что ребенок в этом случае не может отказаться от постов, «кринжовых новогодних фотосессий» и странных костюмов, в которых его снимают.

«Вы выбираете каждый день снимать ребенка, делать с ним фотосессии, снимать это все на YouTube и запечатлеть каждый момент его роста буквально в режиме прямой трансляции для незнакомых вам людей», — сказала певица, отметив, что если родит ребенка, то, скорее всего, ограничится его фотографией в соцсетях.

Она обвинила родителей-блогеров в лукавстве, когда те говорят о любви к ребенку. По мнению певицы, такие семьи «зарабатывают на детях кучи денег», а если наследники пропадут из аккаунта, то больше не будет «контрактов и просмотров».

Instasamka призвала растить детей вдали от медиасферы и не выкладывать личные снимки и видео. Она подчеркнула, что из ребенка нельзя делать «машину по зарабатыванию денег».

За что критикуют Сергея Косенко

Блогер Сергей Косенко опубликовал в своем блоге скандальное видео, на котором бросает, предположительно, двухмесячного сына в снег. Мужчина записал ролик во время отдыха в Куршавеле с матерью ребенка, блогером Sasha Belair (Александрой Беляковой). Пара в соцсетях демонстрировала роскошный образ жизни в нескольких странах.

После этого глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту совершения противоправных действий в отношении новорожденного ребенка блогера. Также будет инициирован вопрос о выдаче мужчины, который проживает в США, российским властям.

9 января Косенко извинился перед зрителями, которым «эмоционально навредил» ролик. По словам Косенко, в видео использовалась кукла, а лицо ребенка было наложено с помощью нейросетей. Так блогер, по его словам, хотел привлечь внимание к своему новому курсу по использованию дипфейков в создании вирусного контента.

Фото: Социальные сети Сергей Косенко

Кого призвала проверить Мизулина

Мизулина призвала обратить внимание на автора канала «Есть только папа». Ей показался возмутительным ролик, на котором отец покупает дочери гель для интимной гигиены с фразой: «Чтобы попка всегда вкусно пахла».

«Мне кажется, что органам опеки в Анапе все же стоит внимательно присмотреться к этому родителю. Особенно к видео про покупку геля для интимной гигиены несовершеннолетнему (вероятно, приемному) ребенку», — написала Мизулина.

Пользователи Сети на протяжении нескольких месяцев с тревогой следили за жизнью 30-летнего отца Никиты Ющенко и 12-летней дочери Лизы. В комментариях мнения подписчиков были неоднозначны: кто-то хвалил родителя за строгость и внимательность, кто-то, наоборот, видел в отношениях семьи нечто нездоровое.

После этого к роликам канала «Есть только папа» были закрыты комментарии, а затем и вовсе удалены все видео. Сам Ющенко пригрозил комментаторам и обзорщикам судом.

«Помните, что клевета в отношении любого человека наказуема по закону УК РФ, ст. 128.1. На всех, кто бесстыдно травил и оклеветал меня, мою жену, мою дочь и всю нашу добропорядочную семью, будет подано соответствующее заявление в полицию», — написал Ющенко в соцсетях, прикрепив фотографию с семьей.

Что известно о канале «Есть только папа»

На канале Ющенко делился методами воспитания дочери, которую он называл «моя принцесса». Отец показывал, как прививает девочке-подростку вкус к музыке, проверяет ее телефон, мотивирует заниматься спортом и следить за внешностью.

Пользователи писали в комментариях, что мужчина растит «идеальную» женщину, при этом ломая психику школьницы. Подписчики неоднократно задавались вопросом, где мать девочки и почему она позволяет такое отношение к ребенку.

На канале «Есть только папа» был дисклеймер, где говорилось, что все события и персонажи, представленные в видео, являются художественным вымыслом, а любые совпадения случайны. В описании отмечалось, что все видео постановочные.

Семьи каких блогеров могут проверить

В Сети предполагают, что в поле зрения органов может попасть семья Кукояка и Слыховых, известная под ником Женат на Марине. Их дочери иногда нецензурно выражаются на видео, что не у всех пользователей вызывает умиление.

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