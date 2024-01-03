Составлен список звезд, ставших родителями в 2023 году

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Сергей Жуков с семьёй

В уходящем году несколько звездных пар стали родителям, а некоторые даже не в первый и не во второй раз. В семьях каких знаменитостей произошло пополнение в 2023 году и как назвали детей?

Как Сергей Жуков назвал новорожденного сына

47-летний лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков в начале декабря в пятый раз стал отцом. В новогодние праздники он опубликовал фотографии своей семьи. На фото он в красном колпаке позирует вместе с женой — певицей Региной Бурд, и четырьмя детьми: 15-летней, Никой, 13-летним Энджелом, 9-летним Мироном и новорожденным сыном.

На одежде младенца было написано: «Первое Рождество Эвана, 2023». Лицо новорожденного Жуков не показал, однако подписчики увидели маленькие ножки нового члена семьи.

Кто родился у Павла Прилучного и Зепюр Брутян

В августе 2022 года актер женился второй раз — на коллеге по цеху Зепюр Брутян, которая младше его на девять лет. В конце апреля 2023 года у супругов родился сын Микаэль. Новая супруга Прилучного часто выкладывает в Сеть домашнее видео с кадрами совместного семейного отдыха с новорожденным сыном и детьми актера от первого брака — 10-летним Тимофеем и семилетней Мией.

Паре удается обходиться без няни, так как с ребенком всегда готовы помогать бабушки. Также молодая мама признается, что Павел много времени проводит с ребенком, дает ей дельные советы и помогает как может.

Есть ли дети у Руслана Белого

В 2023 году комик Руслан Белый (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) признался, что у него родился ребенок от 23-летней жены — супруга подарила ему дочь Роберту. Артист иронизировал, что, семейная жизнь стала хуже после появления наследницы.

В начале октября комик пожаловался, что испытывает счастье, но это скоротечно: как только юморист задумывается о радостных моментах, дочь начинает плакать. Белый признался, что делает все ради ребенка, из-за чего отказался от спорта и английского.

Правда ли, что Сергей Астахов снова стал отцом

В сентябре 2023 года в возрасте 55 лет у актера родился сын Александр. Артист рассказывал, что боится держать малыша на руках, но ему нравится проводить время с наследником и наблюдать за его кормлением.

«Я не понимаю, что это мой сын. Ну как? Его же не было 55 лет, и вдруг он есть!» — восклицал Астахов в одном из интервью.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Сергей Астахов

Сколько детей у Марии Кожевниковой

Звезда сериала «Универ», экс-депутат Госдумы Мария Кожевникова в 2023 году стала мамой в четвертый раз. В семье родился сын.

«До крестин [имя] пока раскрывать не буду! Но, как обычно, русским именем! Я считаю, это важно, называть так, как звали в твоем роду людей», — сказала Кожевникова, отвечая на вопрос, как назвала ребенка.

Помимо новорожденного малыша Кожевникова воспитывает еще троих сыновей: в январе 2014 года актриса родила сына Ивана. Спустя год она подарила супругу сына Максима. В июле 2017 года у артистки родился третий ребенок — Василий. Актриса откровенничала, что каждая беременность отражалась на ее весе.

«Все дети мне давались с непростой гормональной перестройкой. И поэтому +30 кг — первый, +45 кг — второй, +27 кг — третий и +30 кг — четвертый! Меня, правда, это не пугает и, как видите, не останавливает. Хотя и очень сложно возвращаться к себе!» — призналась знаменитость.

Кого родила Юлия Ковальчук от Алексея Чумакова

Весной 2023 года в СМИ просочилась информация о второй беременности супруги певца Алексея Чумакова телеведущей Юлии Ковальчук. Фотографии с округлившимся животом 40-летней звезды заполонили все паблики о шоу-бизнесе. Раззадорил интерес общественности и тот факт, что певица несколько месяцев проживала с дочерью в Испании.

Сам артист отвергал сведения об интересном положении 40-летней жены и шутил, что его «грудь наливается молоком, а животик полон четырех детишек». Однако в июле 2023 года звезды сообщили о рождении второй дочери, которую назвали Алисия.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук

Есть ли дети у Натальи Бочкаревой

Звезда сериала «Счастливы вместе» скрывала от публики беременность, однако в апреле после рождения третьего ребенка все же откровенно рассказала о своей семье.

«Младшего сына зовут Александр. На самом деле для меня этот ребенок — чудо. Был мой день рождения. Я попала в удивительное место — монастырь Александра Свирского. Я туда приезжала несколько раз, мне очень хотелось приложиться к мощам этого святого. Первая мысль, которая меня посетила: хочу чадо. Вот и назвала малыша в честь святого», — рассказывала Бочкарева в передаче «Жизнь и судьба» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия 1».

Известно, что у актрисы есть двое детей: 16-летний Иван и 15-летняя Мария Борисовы.

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