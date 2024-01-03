Пятеро детей, ссора с Потехиным, молчание об СВО: как живет Сергей Жуков Сергей Жуков из группы «Руки Вверх!» назвал сына Эваном

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Жуков

47-летний лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков впервые раскрыл имя младшего ребенка. Как его назвали, что сказали старшие дети артиста?

Как Жуков назвал новорожденного сына

В соцсетях певец опубликовал новогодние фотографии своей семьи. На фото он в красном колпаке позирует вместе с женой, певицей Региной Бурд, и четырьмя детьми: 15-летней Никой, 13-летним Энджелом, 9-летним Мироном и новорожденным сыном. На одежде новорожденного было написано: «Первое Рождество Эвана 2023». Лицо новорожденного Жуков не показал, однако подписчики увидели маленькие ножки младенца.

«Алло-алло! Проверка связи! Все живы, здоровы? Как Новый год встретили, рассказывайте? Мы вот семьей, как всегда. Но впервые в расширенном составе. В меню, кроме шампанского, теперь было и грудное молоко», — написал солист группы «Руки Вверх!» в своих социальных сетях.

О беременности жены Жукова стало известно в сентябре. Об этом исполнитель заявил на фестивале «Новый сезон» в Сочи, где появился с 37-летней супругой.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Сергей Жуков, его супруга Регина Бурд с детьми Энджелом и Никой

Сколько всего детей у Сергея Жукова

Артист был дважды женат. В первом браке с Еленой Добындо у него родилась дочь Александра, которой в этом году исполнится 23 года. Девушка с шести лет живет в Чикаго, а сейчас, по словам звездного отца, занимается психологией и помогает больным детям.

«Саша — необычный человек. Она пошла по стопам мамы, увлеклась психологией. Мне безумно приятно, что она пошла работать с особенными детками. Все летние месяцы она проводит в американских лагерях с детьми. <...> Она намерена идти дальше и повышать квалификацию. Дочь сохранила доброе сердце, хотя дети часто черствеют после таких отношений родителей», — делился артист в интервью каналу «Ваша Наташа».

Жуков признавался, что после развода с Добындо тяжело переживал разлуку с дочерью и столкнулся с депрессией. Артист рассказывал, что прикладывал немало усилий, чтобы как можно чаще приезжать к Александре.

В 2007 году Жуков женился на солистке группы «Сливки» Регине Бурд. Ради артиста певица оставила карьеру и посвятила себя семье. В браке с ней у Жукова родилось четверо детей. Таким образом, сын Эван стал пятым ребенком певца.

15-летняя Ника в 2023 году дебютировала в кинопроекте отца. Она сыграла главную роль в сериале «Плакса» и исполнила в нем несколько песен. Жуков был рад, что девочка пошла по его стопам.

«В сериале у нее 58 смен. Это адовый график для любого артиста. Помню, как в первый съемочный день снимали сложную сцену: по сценарию ее героиня рыдает в отделении полиции. Многие актеры, честно говоря, пользуются карандашами для слез, но она этого не приемлет. Мы отсняли всего три дубля, а съемочная группа уже сидела вся в мурашках. Ни у кого не осталось вопросов. Спросите у любого, и вам скажут, что Ника — большая работяга», — рассказывал Жуков StarHit.

Почему распались «Руки Вверх!»

В 2006 году поклонники были ошарашены новостью об уходе Алексея Потехина из группы «Руки Вверх!». Журналисты подозревали, что причиной случившегося стал конфликт между солистами, однако музыканты опровергали информацию.

«Не складывалось уже ни на сцене, ни за ней. Мы никогда не ругались, но последние два года перед расставанием просто уже не разговаривали друг с другом. Я никогда не говорил о том, что это я все придумал или я сделал клип. Я говорил: „А вот Сергей...“ А потом мне это надоело просто, я подумал, что могу и сам такое делать. Решил стать независимым, в конце концов», — рассказывал Потехин.

По словам музыканта, Жуков «всегда хотел славы», а он нет.

«Общаемся ли мы? Спросите это у него. Хотя вы вряд ли Сергею дозвонитесь: он же VIP», — добавлял Потехин.

Как Сергей Жуков относится к СВО

В 2022 году сообщалось, что в Краснодаре мужчину в военной камуфляжной форме охрана не пустила в бар «Руки Вверх!», принадлежащий Жукову, писали «Известия». По первоначальной версии, секьюрити сослались на дресс-код. При этом сам мужчина утверждал, что является военным и не имеет другой одежды, отметив, что приехал в город на два дня.

После этого Жуков опубликовал в соцсетях обращение, рассказал, что недопуск связан с тем, что у посетителей на камуфляже не было знаков отличия. По его словам, он лично отменил запрет на вход в камуфляжной одежде во все свои бары после инцидента в Краснодаре.

«Если эти ребята и правда военные или вернулись из зоны боевых действий, я лично приглашу их к нам вместе с друзьями и сослуживцами», — сказал Жуков, добавив, что пытался связаться с несостоявшимися гостями.

Жуков напрямую не выражал свою позицию по СВО.

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