Пугачева и Галкин: последние новости 3 января, где сейчас, слухи, критика Борис Галкин рассказал о тяжелом положении Пугачевой и ее мужа из-за безденежья

Фото: Игорь Иванко/Агентство «Москва»

Заслуженный артист РФ Борис Галкин рассказал, что российская певица Алла Пугачева и ее муж шоумен Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) вынуждены считать каждую копейку после эмиграции. Где звезды сейчас, за что их критикуют?

Правда ли, что Галкин и Пугачева обнищали

Актер оценил высказывание Примадонны о возникшем в ее жизни «голожопинге» и похвалил за чувство юмора. Борис Галкин отметил, что Европа не так щедра, как Россия, поэтому падению доходов звездной чете удивляться не приходится.

«Там каждая копейка считается, в Европе-то. Вот они теперь их считать и учатся. За границей им никогда не заработать так, как они зарабатывали в России. Галкину никогда не собрать таких залов, какие он прежде собирал на наших российских просторах», — считает артист.

Говоря об инициативе россиян об обращении Пугачевой в новогоднюю ночь, Галкин предположил, что это попытка выделиться, чтобы «не оказаться на обочине внимания».

«Чтобы совсем уж не оказаться на обочине внимания, чтобы как-то выделиться, надо то назвать людей холопами, то скандал какой-нибудь спровоцировать. Требуется что-то такое, от чего пахло бы такой вот прогнившей „клюквой“», — объяснил актер.

Какие отношения были у Пугачевой и Градского

Журналист и писатель Евгений Додолев, являвшийся близким другом композитора Александра Градского, рассказал, что Примадонна и другие знаменитости игнорировали мэтра. По его словам, музыканта считали «человеком не их круга» и не говорили о нем даже когда он делал им «что-то серьезное и хорошее».

По словам Додолева, говоря о Пугачевой, Градский вспомнил, как распевал ее и помог попасть в коллектив «Веселые ребята». Именно там, уверяет журналист, ссылаясь на слова мэтра, ее заметил Микаэл Таривердиев и предложил исполнить его песни, звучащие за кадром в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!».

«Вот и Пугачеву я на работу принимал в „Веселые ребята“ — распевал ее, подыгрывая на пианино в гостинице у Илюши Резника», — цитирует Додолев Градского.

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press Алла Пугачева

Правда ли, что Пугачева и Галкин вместе из-за пиара

Фаворит Примадонны Сергей Савин рассказал, что за закрытыми дверями супруги относятся друг к другу не так, как на публике. Певец был поражен разницей в их общении.

«На людях они разговаривали друг с другом очень нежно. Алла Борисовна звала его „Максюша“, а он ее — „Аллуся“. Но дома, вне теле- и фотокамер, у них было очень формальное общение. Уже без всяких „уси-пуси“», — рассказал Савин.

По его словам, Пугачева боялась угасания интереса к ее персоне. Савин отметил, что звездная чета обсуждала «разные пиар-акции, с помощью которых можно удерживать внимание к их паре».

«В одном из наших с ней разговоров она призналась: „Мне с Максимом комфортно, но комфорт — это не то, что нужно. Женщине нужно что-то другое“. Так что в любом случае чувства к нему она испытывает, но они, скажем так, родственные», — поделился Савин в интервью «АиФ».

Где сейчас Пугачева, Галкин и их дети

В последний раза пара выходила на связь до Нового года. Они опубликовали фотографию из ресторана, сообщив, что отмечают 12-ю годовщину свадьбы. В какой стране сделан снимок, непонятно.

До этого пара появлялась на публике в Израиле, куда прилетела ради празднования юбилея лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). При этом оставаться надолго в стране, как и на Кипре, где шоумен и певица жили последний месяц, знаменитости не намерены. По данным KP.RU, после новогодних праздников Пугачева вместе с детьми и мужем переедут в Лондон.

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