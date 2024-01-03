Лазарев обидел? Почему Кудрявцеву и Гордон убрали из «Песни года» MK.RU: Кудрявцеву и Гордон убрали из «Песни года» после шутки Лазарева

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Лера Кудрявцева, Сергей Лазарев

Телеведущую Леру Кудрявцеву и певицу Катю Гордон убрали из «Песни года». За что звезда НТВ обиделась на Сергея Лазарева, что случилось на съемках шоу?

За что Леру Кудрявцеву и Катю Гордон убрали из «Песни года»

На съемках «Песни года» Кудрявцева вместе с Гордон презентовала композицию под названием «Дамы за 30», сообщает MK.RU. Как выяснили журналисты, на певицах были одинаковые костюмы красного цвета, в которых они показали свой номер на репетиции, а после уже спели перед многотысячной аудиторией.

Несмотря на аплодисменты, в эфире «Песни года» дуэтная композиция не прозвучала. Кудрявцева в двух частях телефестиваля появилась только в качестве ведущей.

Журналисты предположили, что песню «Дамы за 30» вырезали из-за «излишней активности Кати Гордон в социальных сетях». Сама Кудрявцева исчезновение из эфира дебютной композиции комментировать не стала.

«Я сейчас не в Москве, мне не очень удобно разговаривать. Простите», — сказала телеведущая журналистам.

Чем Сергей Лазарев обидел Леру Кудрявцеву

После выступления дуэта Лазарев активно подшучивал над Кудрявцевой и уверял ее, что она поет «приблизительно одинаково с Бузовой».

«Ты же понимаешь, что вот этого я тебе никогда не прощу», — обидчиво сказала Кудрявцева.

«Лерка, ну это же правда. <...> На правду не обижаются!» — ответил ей Лазарев.

Какие отношения у Лазарева и Кудрявцевой

Певец и телеведущая состояли в отношениях четыре года, а после расставания сохранили дружеские отношения. По словам Лазарева, Кудрявцева всегда остается важным человеком для него и его семьи. Он признавался в студии Кудрявцевой, что она сделала из него мужчину и что после расставания он не смог найти такую же достойную женщину.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Лера Кудрявцева, Сергей Лазарев

Кудрявцева же в 2013 году вышла замуж за хоккеиста Игоря Макарова. Телеведущая не позвала Лазарева на свадьбу, из-за чего тот обиделся на нее и прекратил общение. В одном из интервью Лазарев заявил: «Подарков не дарил — сэкономил».

«Это, наверное, он перестал со мной общаться. Я, честно говоря, не против. Но пока мы почти не общаемся», — рассказывала Кудрявцева в одном из интервью.

Только через несколько лет экс-возлюбленные смогли простить друг другу обиды. По словам Кудрявцевой, она была счастлива с певцом, но, в отличие от исполнителя, мечтала о детях.

Сейчас Лазарев воспитывает сына Никиту и дочь Анну, рожденных суррогатной матерью. Дети артиста периодически проводят время с дочерью Кудрявцевой Марией, которая появилась на свет в ее браке с хоккеистом.

«Чуть не прибила Серегу тогда (когда он пришел на шоу „Секрет на миллион“. — NEWS.ru). Сказала ему потом за кадром, что он дрянь. Он ведь мне ничего не рассказывал про второго ребенка. Про первого малыша я тоже не сразу узнала. Но это Сережины тайны, я уважаю его выбор», — с улыбкой откровенничала Кудрявцева.

И Лазарев, и Кудрявцева по-прежнему щедры на остроты в адрес друг друга. Так, в начале декабря Кудрявцева раскритиковала песню Лазарева «Вкус Малины», заявив, что ей не понравилась сама композиция, клип и брошка артиста.

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