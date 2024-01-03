Земфира пообещала новый альбом: где она сейчас, помирилась ли с Литвиновой Земфира анонсировала выход нового альбома

Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Земфира

Певица Земфира (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) анонсировала выход нового альбома. Где сейчас певица, помирилась ли с Ренатой Литвиновой?

Где сейчас Земфира

Исполнительница сообщила в своих социальных сетях о скором выходе нового альбома. Сама Земфира положительно оценила проделанную работу. Певица добавила, что завидует слушателям нового альбома.

После начала специальной военной операции Земфира покинула Россию. В мае 2023 года она получила французское гражданство. Сейчас артистка живет в Париже. В июле 2023 года в соцсетях она рассказала, что перестала думать о доме и много работает. По словам артистки, ей предлагают больше концертов, чем в России.

Земфира добавила, что после эмиграции хорошо живет, и призналась, что Париж стал для нее домом, где она чувствует себя свободной. Звезда также отметила, что после эмиграции стала хорошо выглядеть.

Кроме того, Земфира поздравила своих слушателей с Новым годом. В 2024 году она собирается дать большое количество концертов в разных странах мира.

Как Земфира зарабатывает в эмиграции

В августе текущего года Земфира на своей странице в соцсети пожаловалась на плохую организацию концерта в Астане. Исполнительница сообщила о некачественном звуке на площадке, написав при этом слово «Казахстан» с маленькой буквы.

22 декабря сообщалось, что в Дубае отменили концерт Земфиры. По данным Mash, официальными причинами этого стали не зависящие от сторон обстоятельства и неурожайная дата.

Артистка должна была выступить в ресторане пятизвездочного отеля Madinat Jumeirah 23 декабря. Как пишет Mash, концерт был отменен из-за плохой реализации билетов, билеты на мероприятие стоили от 5 до 10 тыс. дирхамов (около 125–250 тыс. рублей). Такие цены объясняются почти вдвое завышенным гонораром — более $300 тыс.

По информации Telegram-канала, Земфира долгое время не соглашалась выйти на сцену, потому что не любит выступать в ресторанах, однако в итоге дала добро после повышения гонорара. Тем не менее организаторы мероприятия продали меньше половины билетов и приняли решение об отмене концерта. Mash подчеркивал, что Земфира уже получила гонорар за это мероприятие, поэтому выступление состоится.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Земфира

Что известно о ссоре Земфиры с Ренатой Литвиновой

В сентябре в Сети распространились слухи о разладе в отношениях Литвиновой и Земфиры. Критик Отар Кушанашвили предполагал, что конфликт связан с поведением певицы — в СМИ писали о ситуации в Казахстане, когда после концерта гримерка артистки была оставлена в неприглядном виде. По его словам, помимо этого инцидента, Земфира грубит подписчикам, а на публике может кричать и размахивать руками.

«Земфира из кокетки превратилась в скандальную барышню. Она поссорилась с Ренатой, как теперь жить?! <...> Земфира, с людьми веди себя по-людски, блин! <...> Хватит бухать, завязывай!» — говорил он в своем шоу «Каково?!».

31 декабря Земфира выложила видео из квартиры в Париже. Певица танцевала около елки, украшенной гирляндой-росой и несколькими игрушками.

Литвинова в свою очередь выложила несколько видео и фото, сделанных у новогодней елки. На одном из них актриса одета в длинное темно-синее платье, украшенное сверкающими пайетками. На кадрах Литвинова раскладывает на ветвях мишуру и ходит между коробками с елочными игрушками.

«Главное — взять себя в руки и хотя бы начать наряжать елку», — подписала видео артистка.

Некоторые подписчики подумали, что Литвинова беременна. Правда, в комментариях их поправили и написали, что таков крой платья. В следующем посте Литвинова опубликовала фотографию со своим котом Эркюлем.

В прошлом году Литвинова отмечала праздник вместе с Земфирой, дочерью Ульяной и Эркюлем в Париже. В соцсетях Литвинова опубликовала видео, на котором вместе с певицей наряжала елку и пила шампанское, шутя про «старорежимный» дождик.

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