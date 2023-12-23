«Масяня» и Кураев стали иноагентами: кто такие, чем известны, что сделали Минюст добавил в список иноагентов Кураева, Куваева, Баунова, портал «Верстка»

Фото: Юрий Белинский/ТАСС

Олег Куваев

Минюст РФ 22 декабря обновил список иностранных агентов, включив в него аниматора и автора «Масяни» Олега Куваева, а также бывшего протодиакона Андрея Кураева. Что они сделали, как отзывались об СВО, кто еще пополнил список иноагентов?

Почему автор «Масяни» оказался в списке иноагентов

Российский мультипликатор Олег Куваев с февраля 2022 года последовательно выступал против специальной военной операции ВС РФ на Украине. Весь восьмой сезон своего мультсериала он посвятил критике специальной военной операции.

Эти действия, а также тот факт, что Куваев активно собирал пожертвования на помощь ВСУ, Минюст счел основанием для внесения аниматора в список иноагентов. Как отмечает министерство, Куваев проживает за пределами РФ. За рубежом уроженец Ленинграда прожил полжизни — в 1991 году уехал в Германию, а после возвращения в Россию с 2006 года эмигрировал в Израиль.

Сын мультипликатора-иноагента Давид Куваев является депутатом шестого созыва от Дворцового округа Санкт-Петербурга.

Как стал иноагентом лишенный сана Кураев

Бывший протодиакон РПЦ Андрей Кураев также был внесен Минюстом РФ в список иноагентов из-за своей позиции по СВО. Как пишет ведомство, «Кураев распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике», а также «принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов» и выступал в передачах иноагентов.

Протодиакон Кураев активно критиковал действия России с 2014 года, когда он выступил против воссоединения Крыма с РФ. В тот же период священник стал высказываться о якобы существовании «голубого лобби» в Русской православной церкви.

В 2020 году Кураев был запрещен в служении по решению патриарха Кирилла за оскорбление памяти покойного настоятеля Елоховского собора Александра Агейкина, умершего от коронавируса. Кураев назвал его «недопротопресвитером» и «тупым карьеристом, сделавшим карьеру в области ВИП-сервиса». В декабре 2020 года Епархиальный церковный суд изверг его из священного сана. Патриарх дал священнику время «одуматься и вернуться в лоно Церкви», однако этого не произошло и указ об лишении Кураева сана появился 28 апреля 2023 года. Кураев покинул Россию в ноябре 2023 года, сообщив СМИ, что планирует жить и работать в Праге.

Кураев, комментируя включение себя в список иноагентов, заявил, что считает это «удивительной вещью», и заверил, что не публиковал в своем блоге интервью, которые давал СМИ-иноагентам.

Кого еще включили в список иноагентов

Вместе с ними в реестре оказались юрист, сооснователь проекта «Роскомсвобода» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) Саркис Дарбинян, журналистка телеканала «Дождь» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) Валерия Ратникова и журналист Александр Рыклин.

Также в список внесены информационные ресурсы «Верстка» и «Можем объяснить», связанные с Михаилом Ходорковским (внесем Минюстом РФ в список иноагентов). Им вменяется распространение материалов, направленных против СВО. «Верстка» на прошлой неделе публиковала текст, в котором с помощью источников разбиралась, по каким принципам признают иноагентами и почему делают это в пятницу.

Кроме того, в списке иноагентов от 22 декабря оказалось ООО «ВОБНИАР», связанное с блогером Маратом Никандровым, который «по приколу» сам попросил Минюст внести его в список иноагентов.

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