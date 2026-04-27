Генсек ООН объяснил, как развитие ИИ влияет на ядерное оружие Гутерриш: развитие ИИ ведет к росту ядерной угрозы в мире

Ядерная угроза в мире возрастает из-за стремительного развития искусственного интеллекта и квантовых вычислений, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. По его словам, Договору о нераспространении необходимо адаптироваться к новым условиям.

Сегодня ядерная угроза усугубляется новыми опасностями со стороны стремительно развивающихся технологий, таких как искусственный интеллект и квантовые вычисления. Договор должен бороться с взаимосвязью между ядерным оружием и новыми технологиями, — сказал Гутерриш.

Ранее он заявил на 11-й обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия, что количество атомных боезарядов в мире впервые за долгие годы увеличилось. Он призвал глав государств, поддерживающих ядерные испытания, задуматься о глобальной безопасности.

Кроме того, руководитель американского энергетического ведомства Крис Райт сообщил, что Соединенные Штаты сейчас выпускают беспрецедентное количество атомного оружия. Одновременно с этим Вашингтон реализует больше проектов по модернизации боеголовок, чем когда-либо в послевоенную эпоху.