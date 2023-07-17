Земфира рассказала, как изменилась ее жизнь в эмиграции Земфира сообщила, что перестала думать о доме и много работает

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Певица Земфира

Певица Земфира Рамазанова (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) сообщила в Facebook (деятельность в РФ запрещена), что живет хорошо, перестала думать о доме и много работает. По словам артистки, ей предлагают больше концертов, чем в России, она собирается писать музыку к балету и новый альбом.

Своих фанатов Земфира порадовала тем, что распрощалась с аллергией, хорошо выглядит и написала четыре отличных песни. В комментариях откликнулась политолог Екатерина Шульман (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) — она заверила певицу в новой встрече.

В июле Земфира вновь подала жалобу на отказ суда снять с нее статус иностранного агента. Певица пытается оспорить решение ранее прошедшего суда, где наделение соответствующим статусом признали законным.

Минюст включил ее в реестр в феврале 2023 года. По словам представителя министерства, в соцсетях исполнительница выражала несогласие с действиями России и осуждала военную операцию на Украине. Представитель Земфиры тогда уточнял, что не может прокомментировать информацию об иностранном финансировании, так как документы закрыты.