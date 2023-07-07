Земфира вновь обжаловала статус иноагента

Фото: Anton Belitsky/Russian Look

Певица Земфира Рамазанова

Певица Земфира Рамазанова (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) вновь подала жалобу на отказ суда снять с нее статус иностранного агента, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Музыкант пытается оспорить решение ранее прошедшего суда, где наделение соответствующим статусом признали законным.

В суд поступила апелляция на решение суда от 14 июня 2023 года по иску Рамазановой к Минюсту РФ с требованием признать незаконным решение о включении ее в перечень иноагентов, — сообщили в суде.

Минюст включил Земфиру в реестр иноагентов в феврале 2023 года. 14 июня Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск певицы с требованием признать незаконным решение о включении ее в перечень иностранных агентов. По словам представителя Минюста, в соцсетях исполнительница выражала несогласие с действиями России и осуждала спецоперацию на Украине, потому и была внесена в перечень.

Представитель Земфиры тогда уточнял, что не может прокомментировать информацию об иностранном финансировании, так как документы закрыты. Адвокату исполнительницы не предоставляют доступа к ним. Единственное видео певицы на YouTube является ее мнением, а не политической деятельностью, настаивает защитник.

Ранее сообщалось, что Земфира открыла в России новую компанию с названием «Родина» по одноименной песне артистки, в которой она размышляет о патриотизме. Фирма зарегистрирована в квартире экс-директора группы «Машина времени». Уставный капитал компании составляет 10 тысяч рублей.