Суд отклонил иск Земфиры об исключении из реестра иноагентов

Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press

Земфира

Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск певицы Земфиры (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) с требованием признать незаконным решение о включении ее в перечень иностранных агентов, сообщает ТАСС. По словам представителя Минюста, в соцсетях исполнительница выражала несогласие с действиями России и осуждала спецоперацию на Украине.

Федеральная служба по финансовому мониторингу предоставила справку, из которой следует, что Земфира неоднократно получала финансовую поддержку от иностранных источников, — сказала судья.

Представитель Земфиры уточнил, что не может прокомментировать информацию об иностранном финансировании, так как документы закрыты, защите исполнительницы не предоставляют доступа к ним. Кроме того, сказал представитель, единственное видео певицы на YouTube является ее мнением, а не политической деятельностью.

Ранее сообщалось, что Земфира открыла в России новую компанию с названием «Родина» по одноименной песне артистки, в которой она размышляет о патриотизме. Фирма зарегистрирована в квартире экс-директора группы «Машина времени». Уставный капитал компании составляет 10 тысяч рублей.