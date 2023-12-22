Земфира «кинула» поклонников из-за еды? Почему отменили ее концерт в Дубае Mash: концерт Земфиры в Дубае отменили из-за плохой продажи билетов

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Певица Земфира

Выступление певицы Земфиры (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) в одном из ресторанов Дубая отменили за два дня до назначенной даты. Могла ли Земфира отменить мероприятие из-за еды, что об этом известно и где она сейчас живет?

Почему отменили концерт Земфиры в Дубае

Артистка должна была выступить в ресторане пятизвездочного отеля Madinat Jumeirah 23 декабря. Как пишет Mash, концерт был отменен из-за плохой реализации билетов.

«Концерт иноагента Земфиры в Дубае отменен — за два дня до даты. Официально: из-за независящих от сторон обстоятельств и неурожайной даты. На самом деле: потому что продали слишком мало билетов», — сообщает Telegram-канал.

Как уточняется, билеты на мероприятие стоили от 5 до 10 тыс. дирхам (около 125–250 тыс. рублей). Такие цены объясняются почти вдвое завышенным гонораром — более $300 тыс.

«Билеты на гала-ужин под песни Земфиры стоили от 5 до 10 тыс. дирхам — это 125–250 тыс. рублей. Так дорого, потому что гонорар был завышен почти вдвое — до $300+ тыс. Причина: гражданка Франции (в мае 2023 года Земфира получила французское гражданство. — NEWS.ru) ненавидит выступать перед публикой, которая ест, — концерт планировался в ресторане отеля Madinat Jumeirah. Поэтому сперва Земфира долго не соглашалась, но по итогу дала добро с завышенным ценником в треть миллиона долларов», — отмечает Mash.

В итоге на концерт было продано менее половины билетов. Mash подчеркивает, что Земфира уже получила гонорар за это мероприятие, поэтому выступление состоится.

«Поклонники певицы в ОАЭ не потянули (стоимость билетов. — NEWS.ru), и в итоге продано было меньше половины билетов. Те, кто купил, не расстраивайтесь: гонорар Земфира получила, а значит, концерт рано или поздно состоится — вероятнее всего, в месте, где нельзя будет есть», — заключает Telegram-канал.

Что известно о несостоявшемся концерте Земфиры в Дубае

В конце ноября Земфира анонсировала рождественский гала-ужин в Madinat Jumeirah. Тогда сообщалось, что цена билета на мероприятие составляет от $1355 до $2710 (от 120 до 240 тыс. рублей).

В анонсе концерта Земфира пообещала угощать гостей шампанским, лобстерами и фуа-гра, а также сообщила, что ведущей мероприятия станет журналист Рита Митрофанова. В описании уточнялось, что гостей будут кормить фирменными пончиками с камчатским крабом и трюфелями. Организаторы же указали, что все билеты являются невозвратными.

Позднее появилась более подробная информация о стоимости билетов. Как писал NEWS.ru, цена для посещения гала-ужина с участием певицы начиналась от 169 тыс. рублей.

Самые близкие к сцене места стоили 339 200 рублей, чуть дальше — 203 500 рублей. Также можно было приобрести билеты за 271 400 рублей. Разогревать публику перед выходом Земфиры должен был диджей-сет Федор Фомин.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Певица Земфира

Почему концерт Земфиры в Казахстане закончился скандалом

В августе текущего года Земфира на своей странице в соцсети пожаловалась на плохую организацию концерта в Астане. Исполнительница сообщила о некачественном звуке на площадке, написав при этом слово «Казахстан» с маленькой буквы.

Пользователи в комментариях возмутились словами артистки, назвав их неуважением к стране, а также осудили неприличные жесты, которые певица показывала со сцены звукорежиссерам.

«Любил песни Земфиры, а здесь такое неуважение. Любовь фанатов Казахстана, которые на все закрывали глаза и проявляли поддержку, растоптали равнодушие, лень, „профессионализм“, который позволяет показывать нецензурные жесты при всех на сцене. Больше не пойду, мне такое не по душе. Сегодня большая певица потеряла одного маленького верного слушателя. Сильно разочаровался», — написал один из зрителей.

Где сейчас живет Земфира, почему она иноагент

После начала специальной военной операции Земфира покинула Россию. Сейчас артистка живет в Париже.

В июле текущего года в соцсетях она рассказала, что перестала думать о доме и много работает. По словам артистки, ей предлагают больше концертов, чем в России. Она также сообщала, что собирается писать музыку к балету и новый альбом.

Минюст включил Земфиру в реестр иноагентов в феврале 2023 года. Как объяснили в ведомстве, в соцсетях исполнительница выражала несогласие с действиями России и осуждала СВО. Представитель певицы тогда уточнял, что не может прокомментировать информацию об иностранном финансировании, так как документы закрыты.

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