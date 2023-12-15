Рената Литвинова вернулась в Россию: зачем, приехала ли с ней Земфира Актриса Рената Литвинова приехала в Санкт-Петербург, чтобы навестить маму

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рената Литвинова

Заслуженную артистку РФ Ренату Литвинову заметили в России. Зачем она вернулась из-за рубежа, сколько пробудет здесь?

Зачем Литвинова приехала в Россию

Актриса опубликовала в своих социальных сетях фотографию из Санкт-Петербурга. На снимке Литвинова прогуливается по пятизвездочному отелю «Астория», расположенному в центре Северной столицы на улице Большая Морская. На заднем фоне виден холл с красными ковровыми дорожками и елкой, украшенной новогодними игрушками и гирляндами.

Как сообщила в своих социальных сетях актриса, она остановилась в гостинице «на пути к маме». Неизвестно, кто сопровождает Литвинову в поездке.

«На пути к маме — в самом домашнем отеле „Астория“, в котором просыпаешься как у себя», — отметила артистка.

В комментариях Литвинову спросили, как долго продлится ее визит в Россию, однако та не дала никаких комментариев. Неизвестно, отметит ли артистка Новый год в Санкт-Петербурге, — в прошлом году она отмечала праздник вместе с Земфирой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) и дочерью Ульяной, а также котом Эркюлем в Париже. В соцсетях Литвинова опубликовала видео, на котором вместе с певицей наряжает елку и пьет шампанское.

«Я думаю, что елку нужно всегда наряжать под шампанское. <...> И наряжать ее нужно старорежимным дождиком для волшебства», — говорила актриса.

В сентябре в Сети распространились слухи о разладе в отношениях Литвиновой и Земфиры. Критик Отар Кушанашвили предполагал, что конфликт связан с поведением певицы — в СМИ писали о ситуации в Казахстане, когда после концерта гримерка артистки была оставлена в неприглядном виде. По его словам, помимо этого инцидента Земфира грубит подписчикам, а на публике может кричать и размахивать руками.

«Земфира из кокетки превратилась в скандальную барышню. Она поссорилась с Ренатой, как теперь жить?! <...> Земфира, с людьми веди себя по-людски, блин! <...> Хватит бухать, завязывай!» — говорил он в своем шоу «Каково?!».

Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press Рената Литвинова

Когда еще Литвинова приезжала в Россию

Актриса приезжала в Россию почти год назад. В феврале 2023 года Литвинова объяснила свой визит поездкой к маме — в 2023 году Алисе Михайловне исполнилось 85 лет.

«Еду к маме на день рождения. 85 лет. Дорога через Питер, «где еще есть адреса...» — писала тогда артистка.

В России Литвинову тогда встретили тепло только близкие и преданные поклонники, коллеги же были не в восторге от приезда актрисы. Например, журналист Михаил Шахназаров предположил, что артистка приехала «подзаработать», прикрываясь юбилеем матери.

«А может, Литвинова приехала за деньгами? Ей ведь никто не даст тут работать. По одной простой причине. Если начнется возврат в медиапространство этих людей, народ, мягко говоря, не поймет», — возмущался блогер на YouTube-шоу «Абзац».

Похожей точки зрения придерживался и писатель Захар Прилепин. Он причислил ее к критикующим СВО и российские власти.

«Уже целый год сбежавшие интервьюеры по кругу пускают одних и тех же актеров — Назарова, Литвинову, теперь Кузнецова, и те им, закатывая глаза и заламывая руки, рассказывают про ужасы режима и прочий бред. Они просто неумны», — писал Прилепин.

Что Литвинова говорила об СВО

Актриса никогда открыто не высказывалась о проведении российской спецоперации на Украине. Близкие отмечали, что Литвинова болезненно переживает ведение боевых действий.

«Если есть чудо, как личная отдельная воля — моя и желание — моё — пусть будет мир! С Новым годом нас!» — делилась актриса в прошлом году, говоря о новогоднем желании.

Читайте также:

Стало известно, сколько стоит ужин с Земфирой в дубайском ресторане

«Пародия на Литвинову»: в Сети высмеяли новый образ Собчак

Отъезд из РФ, уход с НТВ, критика СВО: куда пропала ведущая Лилия Гильдеева