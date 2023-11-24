«Пародия на Литвинову»: в Сети высмеяли новый образ Собчак Собчак в образе змеи назвали пародией на Литвинову

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Собчак

Телеведущую Ксению Собчак в Instagram (деятельность в РФ запрещена) назвали пародией на актрису Ренату Литвинову и сравнили с анакондой. Журналист появилась в новом выпуске программы «Осторожно, Собчак» в костюме со змеиным принтом и прической в стиле 20-х годов. Некоторые поклонники в комментариях под видео предположили, что Собчак поссорилась со своим стилистом, а также назвали телеведущую «выкидышем гусеницы».

Какая-то пародия на Литвинову. Вам не идет, — написала в комментариях Севиль Муслюмова.

Подписчик Дмитрий задался вопросом, сколько змей пострадало при изготовлении костюма телеведущей. Алекс Довский предложил ей уволить стилиста. Поклонница Олеся Легелевич предположила, что «змеиный образ» Собчак — пародия на какого-то известного человека. Пользователь Станислав назвал журналиста «женщиной-змеей».

Такое ощущение, что анаконда проглотила и потом выплюнула обратно, — отметил подписчик Захар.

Ранее образ Собчак в военном френче сравнили с костюмом Сталина. Телеведущая опубликовала новый выпуск YouTube-шоу «Осторожно, Собчак», в котором появилась в военном френче защитного цвета с белым ремнем на талии. Поклонники сравнили образ журналистки с костюмами Мао Цзедуна и Иосифа Сталина, отметив, что одежда также могла достаться ей от телеведущего Владимира Соловьева, фирменным стилем которого является пиджак в стиле милитари.