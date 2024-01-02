Сергей Жуков рассекретил имя новорожденного сына Сергей Жуков назвал сына Эваном

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Жуков с женой Региной Бурд

47-летний лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков впервые сообщил имя младшего сына, который родился 7 декабря 2023 года. Мальчика назвали Эваном. В своем блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) исполнитель поделился новогодними снимками с женой Региной Бурд и четырьмя детьми -- Никой, Энджелом, Мироном и новорожденным сыном. На одежде ребенка было написано: «Первое Рождество Эвана, 2023».

Алло-алло! Проверка связи! Все живы, здоровы? Как Новый год встретили, рассказывайте. Мы вот семьей, как всегда. Но впервые в расширенном составе. В меню, кроме шампанского, теперь было и грудное молоко, — поделился Жуков.

Ранее Жуков сообщил о рождении пятого ребенка. 7 декабря у лидера группы «Руки Вверх!» и его супруги Регины Бурд родился сын. По этому поводу артист опубликовал селфи в медицинском костюме с наклейкой на груди «У меня родился сын». Лицо новорожденного Жуков не показал.

О беременности жены Жукова стало известно в сентябре. Об этом исполнитель заявил на фестивале «Новый сезон» в Сочи, где появился с 37-летней супругой. Пара воспитывает 14-летнюю дочь Нику и двоих сыновей — 13-летнего Энджела и восьмилетнего Мирона. От первого брака с Еленой Добындо у Сергея есть 22-летняя дочь Александра.