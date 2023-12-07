Сергей Жуков сообщил о рождении пятого ребенка У лидера группы «Руки Вверх!» родился сын

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Жуков и Регина Бурд

47-летний российский музыкант Сергей Жуков в своем блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) сообщил о рождении пятого ребенка. 7 декабря у лидера группы «Руки Вверх!» и его супруги Регины Бурд родился сын. По этому поводу артист опубликовал селфи в медицинском костюме с наклейкой на груди «У меня родился сын». Лицо новорожденного Жуков не показал.

О беременности жены Жукова стало известно в сентябре. Об этом исполнитель заявил на фестивале «Новый сезон» в Сочи, где появился с 37-летней супругой. Пара воспитывает 14-летнюю дочь Нику и двоих сыновей — 13-летнего Энджела и восьмилетнего Мирона. От первого брака с Еленой Добындо у Сергея есть 22-летняя дочь Александра.

Позднее Жуков рассказал, что встретит Новый год в кругу семьи. Исполнитель пояснил, что старается успеть домой к полуночи, даже если планирует выступления в ночь с 31 декабря на 1 января. По словам Жукова, он не изменяет этому правилу уже много лет. Важными атрибутами праздника для исполнителя являются большой стол, за которым собирается семья, новогодние угощения, елки и подарки. При этом певец отметил, что готов вернуться к работе через час после того, как встретит праздник с близкими.