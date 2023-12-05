Сергей Жуков рассказал, как отметит Новый год Лидер «Руки Вверх!» Жуков встретит Новый год в кругу семьи

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Жуков

Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков рассказал, что встретит Новый год в кругу семьи. В разговоре с KP.RU исполнитель пояснил, что старается успеть домой к полуночи, даже если планирует выступления в ночь с 31 декабря на 1 января. По словам Жукова, он не изменяет этому правилу уже много лет.

Сам Новый год по традиции я всегда встречаю с семьей. Даже если в ночь с 31 [декабря] на 1 января у меня, как и у многих артистов, выпадает концерт, то в полночь, под бой курантов, я всегда дома. Этому правилу я не изменяю уже много лет, — уточнил певец.

Жуков отметил, что нет ничего лучше Нового года рядом с близкими. Важными атрибутами праздника для исполнителя являются большой стол, за которым собирается семья, новогодние угощения, елки и подарки. При этом певец отметил, что готов вернуться к работе через час после того, как встретит праздник с близкими.

Певец Владимир Пресняков ранее рассказал, что во время новогодних праздников планирует давать концерты. Артист признался, что пробовал встретить праздник без выступлений, но «это было скверно и плохо», потому что он «не умеет этого делать».

До этого актер Леонид Ярмольник рассказал, что предпочитает встречать Новый год в кругу семьи. Артист подчеркнул, что не будет изменять своим традициям и планирует провести этот день с родными на даче.