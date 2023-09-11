Лидер «Руки Вверх!» Сергей Жуков станет отцом в пятый раз

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

47-летний лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков сообщил в YouTube-шоу «Ваша Наташа», что станет отцом в пятый раз. Об этом исполнитель заявил на фестивале «Новый сезон» в Сочи, где появился с 37-летней супругой Региной Бурд. Пара воспитывает 14-летнюю дочь Нику и двоих сыновей — 13-летнего Энджела и восьмилетнего Мирона. От первого брака с Еленой Добындо у Сергея есть 22-летняя дочь Александра.

Жуков признался, что старшие дети просили у них еще одного малыша. По его словам, они несколько раз отправляли их с Региной на свидание, потому что мечтали о появлении брата или сестры.

Дети отправляют нас за ребенком. Они уже замучили нас просто. У них какой-то сейчас период. Но мы тоже не против. Мы хотели много детей, мы счастливы во всем этом состоянии, — сообщил Жуков.

До этого Жуков рассказал, что его старшая дочь Александра 16 лет живет в США и за это время смогла добиться успехов в обучении. Артист отметил, что она окончила университет и собирается получать степень магистра, чтобы в будущем работать с особенными детьми. Жуков пояснил, что его 22-летняя дочь могла бы выбрать любую другую профессию, которая позволила бы ей мгновенно разбогатеть, но остановилась на благородной специальности.

По словам Жукова, его расстраивает то, что ему не удается часто видеться с дочерью. Это связано с тем, что поехать в США достаточно трудно, особенно «в связи с определенными событиями». Певец рассказал, что теперь они встречаются там, где могут. Например, в последний раз им удалось вместе отдохнуть в Таиланде в январе 2023 года.