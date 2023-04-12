Лидер «Руки Вверх!» поделился успехами старшей дочери Лидер «Руки Вверх!» Жуков рассказал об успехах переехавшей в США дочери

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Жуков

Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков рассказал, что его старшая дочь Александра 16 лет живет в США и за это время смогла добиться успехов в обучении. В беседе с «Газетой.Ru» артист отметил, что она закончила университет и собирается получать степень магистра, чтобы в будущем работать с особенными детьми. Жуков пояснил, что его 22-летняя дочь могла бы выбрать любую другую профессию, которая позволила бы ей мгновенно разбогатеть, но остановилась на благородной специальности.

Это такая благородная профессия... Можно было бы выбрать любую специальность, все что угодно, гораздо проще, например, в США работать пластическим хирургом и мгновенно разбогатеть. Но нет, у нее другой путь. Я счастлив за нее, — уточнил певец.

По словам Жукова, его расстраивает то, что не удается часто видеться с дочерью. Это связано с тем, что поехать в США достаточно трудно, особенно «в связи с определенными событиями». Певец рассказал, что теперь они встречаются там, где могут, например, последний раз им удалось вместе отдохнуть в Таиланде в январе 2023 года.

Жуков ранее возглавил создание музыкальной драмы «Плакса», напоминающей сериал «Ранетки». В главной роли выступает 15-летняя дочь Жукова Ника, которая исполнит роль школьницы Маши.