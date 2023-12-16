Анорексия дочери, поддержка СВО, сын: где сейчас актер Сергей Астахов

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Сергей Астахов

Актер Сергей Астахов является востребованным артистом — все сериалы с его участием имеют высокие рейтинги и завоевывают любовь зрителей. Что известно о его личной жизни, детях и карьере?

Чем сейчас занимается Сергей Астахов

Фильмография артиста насчитывает более 120 работ. Только за 2023 год с участием Астахова на экраны вышло как минимум восемь работ. Сначала «ТВ Центр» показал мини-сериал «Метод уборщицы», в котором актер сыграл Чернова. На канале «Россия 1» вышла картина «Девушка из прошлого», а затем и «Невидимая нить».

Кроме того, Астахов снялся в «Кино про бандитов», релиз которого состоялся в конце лента в онлайн-кинотеатре PREMIER. Актер сыграл бывшего преступника по кличке Рябой, который остепенился и стал депутатом. Политическая карьера оказалась под угрозой после возвращения из тюрьмы главаря местной ОПГ Гавра.

Астахов появлялся на экране почти ежемесячно: в августе в широкий прокат вышла приключенческая лента «Квест», в октябре — драма «Отпуск в октябре», в ноябре — мини-сериал «Жилищный вопрос», а в декабре телеканал ТНТ представил четвертый сезон «Девушек с Макаровым».

Сейчас Астахов принимает участие в работе над драматическим сериалом «За семью печатями», партнершей по съемкам в котором стала Алена Бабенко, мелодрамой «Семейные призраки», триллером «Воровка» и семейной комедии «Папу маме заверните» с участием Дмитрия Нагиева. Релизы картин намечены на 2024 год.

Как Сергей Астахов относится к СВО

Артист занимает патриотическую позицию. В интервью Астахов говорил, что гордится российскими военными, и отмечал их мужество и героизм.

«То ли в Комсомольске-на-Амуре я увидел такую картину: стоял молодой парень, рядом с ним была его жена, и он держал в руках такую маленькую колясочку с ребенком. Он был в форме, я прекрасно понимал, куда он едет. Мне было так неловко, я боялся, что доставлю им какой-то дискомфорт, но потом я вернулся и попросил сам с ними сфотографироваться. Теперь это одна из моих любимых фотографий. Я горжусь, что у нас есть такие люди. Горжусь ими. Я им должен», — сказал актер в студии программы «Жизнь и судьба».

Астахов считает, что людям следует поддерживать защитников отечества.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Сергей Астахов

Женат ли Сергей Астахов

За плечами артиста осталось два брака. Первой женой Астахова была Наталья Комардина, с которой он познакомился во время учебы в институте. Супружеская жизнь продлилась лишь год — оба оказались не готовы к семейной жизни.

Второй женой актера стала Виктория Адельфина, с которой он обручился в 1994 году. Спустя четыре года после свадьбы у пары родилась дочь Мария. Супруги подали на развод, когда девочке исполнилось 10 лет. Астахов в одном из интервью признавался, что уделял недостаточно внимания жене и дочери.

«Мне всегда нравилось, что есть семья, дом. Но условия были тяжелыми, я очень рано вставал, работал много, возвращался никакой. Просто физически не хватало сил на отношения. Тяжело оказалось совмещать семью и профессию, у меня вот не получилось», — откровенничал артист в одном из интервью.

Третьей официальной спутницей артиста стала учительница Виктория Савкеева, которая моложе его на 16 лет. Женщина не соглашалась на предложение стать женой Астахова, поскольку сначала хотела родить ему ребенка.

«Может, она чего-то боится, волнуется, боится сглазить. Если она завтра скажет „да“, то я это сделаю. Нет никаких проблем, у нас все хорошо», — объяснял сам актер.

В сентябре 2023 года в возрасте 55 лет у артиста родился сын Александр.

«Я не понимаю, что это мой сын. Ну как? Его же не было 55 лет, и вдруг он есть!» — восклицал Астахов в разговоре с Лерой Кудрявцевой в эфире передачи «Секрет на миллион».

Артист добавил, что боится держать сына на руках, но ему нравится проводить время с малышом и наблюдать за его кормлением.

Что случилось с дочерью Сергея Астахова

В декабре Астахов рассказал, что его дочь Мария страдает от анорексии. Артист признался, что заплатил за ее лечение 600 тысяч рублей.

«Я понимаю, что это нездоровая ситуация. Поэтому четко сказал: „Пойдешь в больницу“», — сообщил Астахов.

По его словам, дочь перестала есть ради похудения. Он добавил, что девушка пыталась сбросить несколько килограммов с помощью неизвестных таблеток. Астахов признался, что это продолжалось несколько лет, поэтому в какой-то момент организм Марии перестал принимать пищу.

Артист подчеркнул, что теперь он знает об анорексии буквально все, и назвал эту болезнь сложной. Астахов отметил, что сейчас его дочь при росте 172 см весит 48 кг. Актер предполагает, что может быть виновен в недуге девушки.

Читайте также:

Два брака, смерть мамы: где сейчас Александр Носик, забрал ли Мухтара

Развод, «Солнцепек» и чужая дочь: куда пропал звезда «Спецназа» Кравченко

Паспорт Депардье, обморок Ваенги, состояние Заворотнюк: что будет дальше?