Сергей Жуков арендовал частный джет для встречи с поклонниками

Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков арендовал частный джет Bombardier за 4 млн рублей, сообщает Telegram-канал Mash. По данным источника, певец не захотел рисковать выступлениями, запланированными на 21 и 22 апреля.

Как сказано в публикации, билетов на прямые рейсы из Хабаровска в Якутск не оказалось — они выполняются нерегулярно. По данным Mash, в джете полетят сам исполнитель, технические специалисты и подтанцовка. Салон таких самолетов разделен на переговорную, зону отдыха с диванами и приватную каюту. Также на борту есть кухня, туалетные комнаты, спутниковая связь, мультимедийные системы и Wi-Fi. Перелет займет около двух с половиной часов.

