Белый хочет снять статус иноагента: за что получил, где он сейчас Комик Руслан Белый обжаловал статус иноагента в российском суде

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Руслан Белый

Основатель шоу Stand Up на ТНТ, комик Руслан Белый (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) обжаловал решение Минюста РФ о признании его иноагентом. За что он получил этот статус, чем сейчас занимается?

Как Белый обжаловал статус иноагента

Комик подал иск к Министерству юстиции РФ, сообщили в пресс-службе Замоскворецкого суда Москвы. Дата первого заседания пока не назначена.

«В суд поступил иск Белого Р. В. к Министерству юстиции РФ, в котором истец требует исключить его из перечня иноагентов», — заявили в суде.

Когда Белый стал иноагентом

Комик был внесен в реестр иностранных агентов 1 сентября. По информации Министерства юстиции, комик «принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов». Кроме того, Белого уличили в выступлениях против проведения спецоперации на Украине, а также в формировании негативного образа Вооруженных сил Российской Федерации.

Тогда же в список были включены лауреат Нобелевской премии Дмитрий Муратов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и другие общественные деятели.

Чем сейчас занимается Руслан Белый, куда пропал

В марте 2022 года Белый в своем выступлении высмеял решение президента РФ Владимира Путина о начале СВО на Украине. Комик также пошутил над пропагандистами и официальными источниками информации. После этого Координатор отделения ЛДПР в Воронеже Павел Большов обратился в региональный СК с просьбой проверить выступление Белого на экстремизм. После начала СВО юморист эмигрировал в Турцию, позже — в Испанию.

В начале октября в интервью Ирине Шихман (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) Белый рассказал, что познакомился с будущей женой Ольгой в социальных сетях: девушка написала ему первой, юморист ей ответил и пригласил на свидание. На встрече он узнал, что женщина моложе него на 20 лет, но это не смутило комика, и позже он сделал ей предложение.

Артист узнал о беременности Ольги после объявления мобилизации в России в 2022 году. Белый рассказывал, что девушка позвонила ему по видеосвязи. По воспоминаниям комика, в тот момент он был максимально счастлив, поскольку мечтал о детях. Осенью 2022 года пара расписалась в МФЦ и улетела в Испанию. Недавно юморист стал отцом — супруга подарила ему дочь Роберту.

В начале октября комик пожаловался, что с рождением ребенка жизнь стала тяжелее. По его словам, он испытывает счастье, но это скоротечно, поскольку, как только юморист задумывает о радостных моментах, дочь начинает плакать, и ее нужно либо помыть, либо покормить. Артист признался, что делает все ради ребенка, из-за чего отказался от спорта и английского.

Кому удавалось обжаловать статус иноагента

Звездный адвокат Сергей Жорин объяснял, что шансы на то, что суд объективно и беспристрастно рассмотрит дело об обжаловании статуса иноагента, почти нулевые. По его словам, Минюст РФ может найти причины для признания иностранным агентом почти любого человека, если появится необходимость.

«К сожалению, шансы на то, что суд объективно и беспристрастно рассмотрит дело, практически нулевые, эти причины очень часто надуманы и натянуты. Другими словами, если Министерство юстиций захочет, оно может признать иноагентом абсолютно любого человека», — говорил Жорин.

Первыми из списка СМИ-иноагентов в апреле 2022 года были исключены Аркадий Любарев и Людмила Кузьмина. В мае 2022 года из списка были исключены еще четыре координатора движения «Голос» (внесен Минюстом РФ в список НКО-иноагентов) — Владимир Жилкин, Александр Лютов, Александр Грезев и Илья Пигалкин.

В октябре прошлого года Минюст РФ отозвал статус СМИ-иноагента у журналиста Владимира Воронова и координатора движения «Голос» Виталия Ковина в связи с отсутствием иностранного финансирования.

В июле 2023 года сообщалось, что певица Земфира Рамазанова (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) вновь подала жалобу на отказ суда снять с нее статус иностранного агента. В октябре Муратов подал иск в Замоскворецкий суд Москвы с просьбой исключить его из реестра.

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