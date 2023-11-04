«Моя грудь наливается молоком»: как сейчас живет певец Алексей Чумаков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Чумаков

Российский эстрадный певец Алексей Чумаков прославился благодаря участию в шоу «Народный артист» и группе «Ассорти», а сейчас стал реже появляться на телевидении. Чем сейчас занимается артист?

Как прославился Алексей Чумаков

Чумаков родился в Самарканде Узбекской ССР и в подростковом возрасте с семьей перебрался в Тюмень. В 2003 году он отправился в Москву, чтобы принять участие в первом сезоне музыкального реалити-шоу «Народный артист» на телеканале «Россия». Он занял третье место и получил приз симпатий слушателей радиостанции «Европа Плюс».

В том же году Чумаков вместе с Александром Панайотовым и Русланом Алехно объединились в трио. Главным их хитом стала песня «Необыкновенная».

По-настоящему насыщенными для Чумакова были 2010-е годы. Он принимал участие в различных шоу, в том числе «Большие гонки» и «Танцы на льду», а также снялся в нескольких новогодних фильмах и вел музыкальные передачи. В 2013 году Чумаков стал победителем звездного реалити-шоу «Один в один!» на Первом канале. Артист также занимался писательской деятельностью.

В 2022 году Чумаков встретился с Панайотовым на шоу на канале «Россия 1», выступив с песней End of the road. Российский певец Николай Басков назвал их номер «битвой вокальных титанов».

Сам Чумаков говорил, что Панайотов нуждается во внутреннем флюгере, указывающем путь в творчестве, «на все 100%». По мнению певца, его коллеге по цеху нужен тот, кто будет ему помогать и поддерживать.

«Он абсолютно не чувствует пролетающие частицы мимо. <...> Им сложно управлять, он неуправляемый», — сказал Чумаков.

Чем сейчас занимается Чумаков

Сейчас артист выступает с концертами по всей стране. В ноябре у него запланированы шоу в Тюмени, Екатеринбурге, Новосибирске, Челябинске и Санкт-Петербурге. Билеты стоят от 2000 до 9000 рублей, однако самый дорогой билет на выступление в Северной столице можно приобрести за 40 000 рублей.

В этом году артист вошел в состав жюри первого сезона шоу перевоплощений «Ярче Звезд» на телеканале «ТНТ». До этого певец начал активно заниматься дубляжем. Например, в конце апреля 2022 года в прокат вышел анимационный фильм «Бука. Мое любимое чудище». Роль Буки в картине озвучил Чумаков. Кроме того, его голосом говорит Король Эдуард в мультфильме «Щелкунчик и волшебная флейта».

В марте 2023 года артист рассказывал о многолетнем скандале с Первым каналом, с которого ушел работать на проект на «России 1». В интервью на YouТube-канале Fametime TV он отрицал, что между ним, генеральным директором канала Константином Эрнстом и продюсером Юрием Аксютой есть серьезный конфликт, несмотря на то что кадры с артистом вырезаются из эфира.

«Приходить на ковер, чтобы разговаривать, во-первых, нужно с чем-то. <...> Первое — мне не с чем прийти, второе — я знаю индустрию, <...> нужно так внутри собственного бренда расти, чтобы у них была в тебе необходимость», — подчеркнул Чумаков.

Правда ли, что Чумаков переезжал в Испанию

В январе 2023 года СМИ сообщали, что артист вместе с женой телеведущей и экс-солисткой группы «Блестящие» Юлией Ковальчук, а также шестилетней дочерью Амелией переехали в Испанию. Причиной слухов стало длительное путешествие звездной семьи.

Чета сначала посетила Мальдивы, после чего на длительное время остановилась в своем доме в Испании, который приобрела в 2012 году.

«Стоит ненадолго вырваться и попутешествовать, как все таблоиды пестрят о переезде», — пожаловалась тогда артистка в своих соцсетях.

Сейчас семья живет в загородном доме в поселке Княжье Озеро. В своем аккаунте Ковальчук часто показывает фото и видео, где можно увидеть роскошный интерьер.

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Певец Алексей Чумаков с женой Юлией Ковальчук

Сколько у Чумакова детей

Весной 2023 года в СМИ просочилась информация о второй беременности супруги Чумакова. Фотографии с округлившимся животом 40-летней звезды заполонили все паблики о шоу-бизнесе. Раззадорил интерес общественности и тот факт, что певица несколько месяцев проживала с дочерью в Испании. Сам артист отвергал сведения об интересном положении 40-летней жены.

«У нас в семье беременный из-за лишнего веса только я. Моя грудь наливается молоком, а животик, я вам его продемонстрирую, полон четырех детишек», — пошутил тогда Чумаков.

Однако в июле 2023 года артисты сообщили о рождении второй дочери, которую назвали Алисия.

«Невероятное время — сложное, счастливое, красивое, быстротечное. Все ради того, чтобы на свет появилось маленькое чудо по имени Алисия», — написала тогда Ковальчук.

Фотографии обеих дочерей пара не афиширует.

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