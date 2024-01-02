Составлен список звезд, которые развелись в 2023 году

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса Александра Бортич с бизнесменом Евгением Савельевым

Уходящий год стал для некоторых звездных пар последним в их истории любви. Кто из селебрити развелся в 2023 году и почему?

Почему расстались Гуф и Юлия Королева

Гуф (Алексей Долматов) поссорился с супругой — моделью Юлией Королевой во время отдыха на Бали. Скандал обсуждался в СМИ, но пара вскоре после него опубликовала фото с годовалой дочерью Тиной по случаю ее дня рождения. В октябре 2023 года пара оформила развод.

«Не любила она меня никогда в жизни, абсолютно. Обратите внимание на ее фотки — она улыбается только за границей. <...> Если это в Москве, у меня дома, там везде грусть на лице», — рассказал Гуф в шоу «Алена, блин».

Из-за чего развелись Вера Брежнева и Константин Меладзе

Слухи о расставании певицы и продюсера ходили с 2022 года: поводами стали появление Брежневой на публике без обручального кольца, а затем и исчезновение всех фотографий с мужем из ее личного аккаунта. В октябре 2023 Брежнева сообщила, что они с Меладзе развелись.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости Вера Брежнева и Константин Меладзе

СМИ писали о расставании пары еще в 2022 году. В Сети считают, что проблемы в отношениях супругов возникли после начала СВО: певица требовала от мужа публично осудить действия властей РФ, как это сделала она, но тот отказался. При этом украинская блогер Алена Жужа в прошлом году сообщала, что композитор и исполнительница развелись из-за неверности Меладзе.

Как распалась пара Павла и Марии Погребняк

Российский футболист Павел Погребняк был счастлив в браке с дизайнером Марией Погребняк 17 лет, однако в 2023 году отношения дали трещину. По данным инсайдеров, причиной разрыва стали измены спортсмена. В сентябре Погребняк сообщила, что развод официально завершен, добавив, что осталась с бывшим мужем в прекрасных отношениях.

«Мы окончательно все! Но остались в прекрасных отношениях. Заранее обговорили, что дети со мной, а Паша будет с ними часто видеться», — говорила Мария, подчеркнув, что не готова раскрыть иные детали развода.

Правда ли, что Тимур Родригез развелся с Анной Керимовой

В середине сентября шоумен Тимур Родригез сообщил, что разводится с женой после 16 лет брака. Он не раскрыл, что стало причиной расставания, подчеркнув только, что они с экс-супругой остались добрыми друзьями и любящими родителями двоих детей — 14-летнего Мигеля и 11-летнего Даниэля.

«Мы с Аней больше не вместе. Но мы навсегда остаемся безумно любящими родителями наших детей», — писал Родригез.

Керимова, в свою очередь, просила прекратить «соболезновать» ей, а вместо этого «поздравить и устроить по этому поводу праздник».

Почему разошлись Александра Бортич и Евгений Савельев

В мае актриса Александра Бортич сообщила, что развелась с бизнесменом Евгением Савельевым. Причину разрыва артистка не называла, отметив, что сохранила с бывшим мужем хорошие отношения.

«Мы не вместе уже какое-то время. Но мы навсегда любим и уважаем друг друга и вместе воспитываем нашего сына. У нас всё хорошо», — написала 28-летняя Бортич в соцсетях и опубликовала семейный снимок.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Актриса Александра Бортич с бизнесменом Евгением Савельевым

Как Катя Лель ушла от мужа

В СМИ писали, что инициатором расторжения брака выступила сама певица — он подала заявление на развод с супругом Игорем Кузнецовым в мае 2023 года. Комментировать случившееся Лель отказалась, заявив, что это личная информация.

«Комментарий дать не могу. А зачем вам эта информация? Это личная информация. Вы живите своей жизнью, кайфуйте. Спасибо. Всего доброго», — сообщила Лель в разговоре с журналистами.

StarHit.ru со ссылкой на близкого знакомого пары писал, что Лель могла развестись из-за его измен и низких заработков Кузнецова. По данным издания, муж исполнительницы «сидел на ее шее» и позволял себе флирт с другими женщинами, из-за чего у пары часто случались ссоры.

Правда ли, что Оксана Лаврентьева и Александр Цыпкин развелись

В декабре 2023 года стало известно, что Александр Цыпкин разводится со своей женой моделью и актрисой Оксаной Лаврентьевой. В соцсетях девушка писала, что расставание произошло по обоюдному согласию, и объяснила его тем, что они с мужем «живут совершенно разными жизнями и совершенно разными ценностями».

Из-за чего развелась дочь Шойгу

Блогер Алексей Столяров сообщил, что развелся с Ксенией Шойгу из-за работы и нехватки времени на семейную жизнь. По его словам, на расставание не повлияли политические разногласия в семье. Столяров отметил, что в момент развода испытывал страх, будто прыгает в пропасть.

«Никаких претензий нет ни у нее, ни у меня. Просто мы понимаем, что, скорее всего, у нее и у меня появится человек, с которым будет лучше. Нельзя быть в этом вопросе эгоистом», — заявил блогер.

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