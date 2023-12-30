Вайкуле, развод с Меладзе, отмена концертов: где сейчас Вера Брежнева

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Украинская певица и экс-солистка группы «ВИА Гра» после начала спецоперации осудила действия российских властей и уехала из страны. Чем она занимается сейчас, как живет?

Что Брежнева говорила про спецоперацию

Вера Брежнева получила известность, выступая на российской эстраде. На YouTube-шоу «Эмпатия Манучи» в 2019 году она заявляла, что не считает себя украинской артисткой.

«Я украинской певицей не была, потому что я не участвовала ни в одной „Песне года“. Так получилось, что сама Украина меня не воспринимала таковой. Более того, когда я пришла в „ВИА Гру“, мой первый концерт был в Санкт-Петербурге», — говорила певица.

В 2022 году, после начала спецоперации, Брежнева осудила действия российских властей и покинула РФ.

«У происходящего нет смысла и оправдания. Нельзя это продолжать», — заявила она.

После отъезда Брежнева стала записывать песни на украинском языке.

Куда уехала Брежнева

В 2022 году, после начала спецоперации, Вера Брежнева вместе с продюсером Константином Меладзе, который на тот момент был ее супругом, уехала в Италию.

Какое-то время певица также занималась волонтерской деятельностью в Польше. Она помогала беженцам с Украины.

В 2023 году Брежнева и Меладзе выставили на продажу особняк в Подмосковье. Он был продан за 350 млн рублей.

Сейчас артистка выступает с концертами за границей. Лайма Вайкуле в интервью Ксении Собчак раскрыла, что Брежнева живет в Латвии.

«Вера в Риге. Она живет недалеко от меня», — утверждала Вайкуле.

Почему Брежнева развелась с Меладзе

В октябре 2023 года Вера Брежнева сообщила о разводе с Константином Меладзе.

«Развод, трансформация, благодарность, музыка и голос... Все это в моем первом мини-альбоме на украинском языке. Слушай сердцем», — написала артистка в микроблоге.

Брежнева вышла замуж за Меладзе в 2015 году. Композитор ушел к исполнительнице от супруги и троих детей. Роман между музыкантами начался, когда Брежнева появилась в группе «ВИА Гра», которую продюсировал Меладзе. У музыкантов нет общих детей, но у обоих есть наследники от предыдущих отношений.

СМИ писали о расставании Брежневой и Меладзе еще в 2022 году. В Сети считают, что проблемы в отношениях супругов возникли после начала СВО: певица требовала от мужа публично осудить действия властей РФ, как это сделала она, но тот отказался.

При этом украинская блогер Алена Жужа в прошлом году сообщала, что композитор и исполнительница развелись из-за неверности Меладзе.

Фото: Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press Вера Брежнева принимает участие в показе на Украинской неделе моды в Киеве. 31 августа 2020 года

Почему Брежнева лишилась особняка в Италии

Вера Брежнева лишилась особняка в итальянской Тоскане после развода с Константином Меладзе. Композитор купил эту недвижимость до брака с певицей, а значит, она не может на нее претендовать.

При этом, по данным СМИ, бывшие супруги все еще владеют двумя общими домами в Италии: в Форте-дей-Марми и в частном районе неподалеку от озера Гарда.

Остался ли у Брежневой бизнес в России

В декабре 2023 года стало известно, что Вера Брежнева лишилась бутика женской одежды Myseasons.

Это был последний бизнес артистки в России.

Чем сейчас занимается Брежнева

Вера Брежнева продолжает творческую деятельность. Она выпускает песни на украинском языке и дает концерты за границей. Ее ближайшее выступление запланировано 17 февраля 2024 года в Казахстане.

При этом многие мероприятия с участием артистки отменяются. Например, летом этого года Брежнева сообщила об отмене выступлений в Португалии и Испании «из-за некоторых обстоятельств».

Менеджер певицы Анастасия Драпеко заявляла NEWS.ru, что она не вернется в РФ, однако, по информации Telegram-канала Mash, Брежнева готова дать концерт для российской аудитории за границей при определенных условиях.

По данным Mash, выступление артистки для россиян за границей обойдется минимум в €75 тысяч. Треть от этой суммы — условия технического райдера.

Главным условием певицы является соблюдение полной конфиденциальности.

«Вера Викторовна требует от заказчиков информировать сотрудников VIP-зала аэропорта, чтобы те таскали ее багаж и ручную кладь от машины до борта и обратно. Встречать просит с табличкой VERA. По городу должен возить наглухо тонированный и новенький Mercedes S-класса с Wi-Fi. Водителю запрещено душиться и разговаривать на протяжении всей поездки. А перед встречей необходимо проехать через заправку и сервис, чтобы залить бензин и отключить свет в салоне. Даже во время открытия дверей. Чтобы не попасть в объективы фанатов», — уточняется в публикации.

Также строгие правила распространяются на место временного проживания Брежневой.

«В отеле завесить плотными шторами окна, усилить охрану, а также отключить и заклеить все камеры на сцене и в зонах переодевания», — отмечает Mash.

Кроме того, выступление исполнительницы запрещается снимать и выкладывать на какие-либо ресурсы.

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