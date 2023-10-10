Меладзе продал дом на Рублевке, в котором жил с Брежневой Меладзе продал дом на Рублевке за 350 млн рублей

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Константин Меладзе

60-летний композитор Константин Меладзе продал свой особняк в в ЖК «Миллениум парк» на Рублевке, где жил с украинской певицей Верой Брежневой, за 350 млн рублей, пишет Mash со ссылкой на информированный источник. Покупатель дома площадью 700 кв. метров на Новорижском шоссе пожелал остаться неизвестным, в настоящее время оформляется сделка купли-продажи, которой занимается пожилая мать Меладзе, говорится в сообщении.

Дом стоит на участке 36 соток, в нем есть спортзал и хаммам, а в комнатах установлена итальянская мебель ручной работы, отмечает Mash. Сам Меладзе в настоящее время проживает за границей.

Ранее Брежнева заявила, что развелась с Меладзе, и посвятила этому событию новые песни. Артистка и бизнесмен состояли в браке с 2015 года. Исполнительница подчеркнула, что пережила трудные времена.

После стало известно, что после развода с Меладзе Брежнева лишилась особняка в итальянской Тоскане, где жила последние годы. Сообщается, что Меладзе купил недвижимость до брака с певицей, а значит, она не сможет на нее претендовать. Бывшие супруги все еще владеют двумя общими домами в Италии: в Форте-дей-Марми, а второй — в частном районе неподалеку от озера Гарда. По приблизительным оценкам риелторов, каждая вилла стоит от €2 млн.