«Как прыгнул в пропасть»: экс-зять Шойгу рассказал о причинах развода Блогер Алексей Столяров сообщил, что развелся с Ксенией Шойгу из-за работы

Фото: vk.com/stoliarovaleksey

Алексей Столяров

Блогер Алексей Столяров в YouTube-шоу «вМесте» рассказал, что развелся с дочерью министра обороны России Ксенией Шойгу из-за большого объема работы и нехватки времени на семейную жизнь. По его словам, на развод не повлияли политические разногласия в семье. Столяров отметил, что в момент расставания испытывал страх, будто прыгает в пропасть.

Мы взрослые люди, мы поговорили об этом. Этот конфликт (СВО — NEWS.ru) никак не влиял на решение развестись. Это было только на позитиве. И только потому, что много работы и все остальное. Ну просто так получилось. Никаких претензий нет ни у нее, ни у меня. Просто мы понимаем, что, скорее всего, и у нее и у меня появится человек, с которым будет лучше. Нельзя быть в этом вопросе эгоистом, — заявил блогер.

Столяров пояснил, что не будет повторять опыт многих публичных пар, которые после расставания оскорбляют друг друга в Сети. По его словам, нормальный мужчина никогда не унизит свою бывшую женщину.

В этот момент у меня просто мужик падает в глазах, когда про свою девчонку говорит плохо. Он как баба выглядит на завалинке. Если у вас есть общие интересы, после расставания вы будете дружить. У меня во время расставания был эмоциональный момент, как будто я прыгнул в пропасть. Страшно, что будет. Но лучше прыгнуть в новую жизнь, в новую историю, — отметил Столяров.

В начале августа стало известно о разводе Ксении Шойгу и Столярова. Молодые люди сообщили, что уже несколько месяцев не живут вместе, в ходе чемпионата России по гонкам с препятствиями в Алабино. Шойгу отметила, что она и Столяров остались очень близкими друзьями и партнерами. Столяров подтвердил слова дочери Шойгу. По его словам, чувства у пары друг к другу пропали уже давно, они решили расстаться на позитивной ноте. Сейчас им удается поддерживать дружеские отношения и вести совместные спортивные проекты.