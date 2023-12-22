Как живет Александр Цыпкин: отношение к СВО и «Слову пацана», развод Писатель Александр Цыпкин рассказал о своем отношении к СВО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Александр Цыпкин

Объективно взглянуть на специальную военную операцию можно будет лишь по итогам ее окончания, заявил писатель и драматург Александр Цыпкин. Чем он сейчас занимается, почему развелся с актрисой Оксаной Лаврентьевой, что говорит о своей работе, доходах и «Слове пацана»?

Что сказал Цыпкин про СВО

Среди российских солдат, которые сражаются в зоне спецоперации на Украине, могут быть друзья любого гражданина России, считает писатель и драматург Александр Цыпкин. Поэтому «кричать им в спину, что они неправы, — это странно». В беседе с NEWS.ru писатель подчеркнул, что разбираться можно будет только после того, как СВО закончится.

«Я с первого дня СВО хочу, чтобы мы нашли решение, которое бы учитывало интересы России и Украины, но пока это решение не находится. Мы готовы к переговорам, а с их стороны нет готовности», — считает автор бестселлера «Женщины непреклонного возраста и другие беспринцЫпные истории».

В феврале 2022 года Цыпкин выступил против СВО, назвав спецоперацию «ошибкой, которая может привести к тотальной катастрофе».

«Признавать независимость спорных территорий — одно. Бомбить — другое», — говорил писатель.

Впоследствии писатель изменил свое мнение. По его словам, на него повлияли действия Запада, который попытался «сделать изгоем целый народ [России]». Цыпкин подчеркивал, что постарался «найти разумное зерно» в позициях всех сторон, и объяснял критику, которая последовала в его адрес «стремлением людей удержаться в черно-белой картинке». Писатель также подчеркивал, что в интервью на российском ТВ «высказывал все, что думал, и не столкнулся с какой-то особенной критикой».

Как Цыпкин оценил сериал «Слово пацана»

Александр Цыпкин назвал сериал режиссера Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» блестящей работой. Драматург подчеркнул, что картина стала настолько успешной благодаря сценарию, который «продуман до мелочей». В результате люди в возрасте 40–50 лет, которые пережили показанные события, поверили в картинку на экране и «перенеслись в 90-е», а молодежь увидела «нечто удивительное и интересное».

В передаче писателя «Цыпкин, ты достал!» принял участие Сергей Бурунов, который сыграл в сериале роль Сергея Суворова, отца двух главных героев.

Почему Александр Цыпкин развелся

В декабре 2023 года стало известно, что Александр Цыпкин разводится со своей женой, моделью и актрисой Оксаной Лаврентьевой. В соцсетях она писала, что развод наступил по обоюдному согласию, и объяснила его тем, что они с мужем «живут совершенно разными жизнями и совершенно разными ценностями».

Брак Цыпкина и Лаврентьевой продолжался с 2018 года. Александр подтвердил то, что рассказала жена: причиной развода стало то, что они живут «разными жизнями и разным мировосприятием».

«Я всегда за нее. Всегда. Всем сердцем. Дальше как Бог даст. Благодарен за каждую минуту отношений. Мы остаемся родными людьми», — объявил Цыпкин в своем Telegram-канале.

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Александр Цыпкин и Алина Лаврентьева-Пак

Как работает Александр Цыпкин

Писатель и драматург признался NEWS.ru, что зачастую сдает свои сценарии в самый последний момент: «после самой последней даты сдачи, в такси, в диком пожаре, с ошибками».

Он перечислил проекты, над которыми работал в 2023 году. Главным назвал сериал «Министерство всего хорошего», где главные роли играют Лиза Ищенко и Влад Прохоров. Ангельское Министерство всего хорошего в сериале возглавляет Николай Фоменко, а дьявольское Министерство всего плохого — Настя Ивлеева.

Также он отметил свои спектакли: «Не скажу» — рождественскую сказку, по которой будет снят фильм; «Интуиция» и «Неидеальный человек». Идет работа над вторым сезоном сериала «Что делать женщине, если у нее два любовника, а выбрать нужно одного?».

«И несколько проектов пишется, но пока я о них даже говорить не могу», — поделился писатель.

Сколько зарабатывает Александр Цыпкин

Александр Цыпкин отмечал в интервью Forbes, что является «одним из немногих творческих селебрити с очень серьезным бизнес-бэкграундом»: он работал в игорном бизнесе, в госструктурах, в сотовых компаниях, в электронной коммерции, в ретейле. Поэтому ему удалось успешно монетизировать свое разностороннее творчество и добиться высоких тиражей книг.

Свои доходы писатель называл в 2019 году: по его словам, за книги «Женщины непреклонного возраста» и «Дом досвиданий» он получил порядка 8–10 млн рублей.

«Я дорогой сценарист. Когда я пишу для „Беспринципных“, то получаю гонорар и больше ничего не получаю. В театре же я отдаю пьесу, получаю очень маленький гонорар или вообще никакой, но пожизненно получаю авторские. Когда у тебя несколько спектаклей идет постоянно, набегает уже более-менее внятная сумма. Есть проекты, где я телеведущий. А еще я снимаюсь в рекламе. Помимо этого, есть еще консультирование по пиару, по конфликтным историям. Но с точки зрения денег за единицу времени больше всего приносят корпоративные выступления», — объяснил Цыпкин.

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