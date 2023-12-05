«Набрала 25 кг»: правда ли, что Варнава беременна, от кого Варнава пожаловалась, что из-за набранных 25 килограммов ее считают беременной

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Екатерина Варнава

Актриса театра, кино и телевидения Екатерина Варнава набрала 25 килограммов. Связано ли это с беременностью, что известно о личной жизни артистки?

Правда ли, что Варнава беременна

Звезда юмористического шоу Comedy Woman заявила, что из-за набранного веса ее зачастую считают беременной. При этом артистка не опровергла этих слухи.

«Я пришла в какой-то момент, сказала: не хочу быть красивой. <...> Говорю: я и так знаю, что я в чем-то красивая, но не надо про это говорить. Лучше шутите про то, что я мужик, что у меня некрасивое лицо. А сейчас я поправилась на 25 килограммов, и все думают, что я беременная», — сказала Варнава в интервью изданию The Blueprint.

Слух о деликатном положении телеведущей начал распространяться в сентябре. Поклонники обратили внимание, что артистка стала отдавать предпочтение свободной одежде, хотя в ее социальных сетях часто появлялись фото в нижнем белье и купальницах, демонстрирующих фигуру звезды.

На последних кадрах с закрытых мероприятий Варнава выглядела иначе. На премьере комедийного сериала «Безбашенная», где телеведущая впервые сыграла главную роль, она в расслабленном образе: рваные джинсы, рубашка, жакет, кепка и кожаные ботинки. С прессой Варнава общаться не стала, уделив лишь несколько минут коллегам и разговору с подругой, актрисой Александрой Бортич.

«Екатерина беременна. Она и в сторис животик сумкой закрывала. Личико округлилось, животик и грудь даже видно, что тоже округлились. Очень рада за нее», — написала одна из пользовательниц.

Что известно о личной жизни Варнавы

В 2022 году звезда развелась с режиссером Александром Молочниковым. Она тяжело переживала разрыв, ведь долгое время пара тайно встречалась, после чего сыграла свадьбу без внимания прессы и присутствия посторонних. Однако брак продлился недолго — уже летом 2022 года возлюбленные разошлись. Молочников уехал учиться в США, а Варнава осталась в России. Поклонники заметили, что актриса сильно похудела, из-за чего в СМИ распространялись в последствии не подтвердившиеся слухи о ее болезни.

После расставания с Молочниковым актриса скрывает свои романы, однако в новом интервью звезда призналась, что сейчас за ней ухаживает такое количество мужчин, какого ранее не было. По ее словам, попробовать построить отношения с теледивой хотят по меньшей мере пять молодых людей, однако она «не знает, что с ними делать».

«У меня такого количества ухажеров, как сейчас, не было никогда. Пять! Не знаю, что с ними делать», — поделилась Варнава.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Екатерина Варнава в ноябре 2023 года

Есть ли у Варнавы дети

В 2021 году артистка рассказала, что у нее нет детей. По ее словам, еще до отношений с Молочниковым у нее был выкидыш на третьем месяце беременности. Случившееся девушка долгое время не могла пережить, однако признавалась, что хотела бы завести ребенка с супругом.

«Я вижу себя матерью его детей. <...> Но сейчас в моей жизни такой период, что я пытаюсь, но пока не получается», — сказала хореограф на шоу ведущей Иды Галич «Есть вопросики».

В интервью YouTube-шоу «Скажи Гордеевой» (Екатерина Гордеева внесена Минюстом РФ в список иноагентов) она отмечала, что взгляды на возможное пополнение в семье с ней разделяет ее супруг. Варнава мечтала, что вместе с Молочниковым у нее будет не только ребенок, но и собака, и вместе они будут ходить на прогулки.

В интервью Ирине Шихман (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) артистка пристыдила всех, кто задает ей вопрос о беременности. По ее словам, это очень личная тема, с которой следует разбираться исключительно паре, а посторонним лучше не приставать к ней.

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