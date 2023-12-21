Рехабы, свадьба под таблетками, ссоры с сыном: что сказал Гуф «Алене, блин»

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Рэп-исполнитель Гуф (Алексей Долматов)

44-летний российский рэп-исполнитель Гуф (Алексей Долматов) дал новое интервью. Как он относится к наркотикам, видит будущее своих детей, что сказал о реабилитации и лечении у психиатра?

Как Гуф относится к бывшей жене

Рэп-исполнитель, обвинивший экс-супругу, модель Юлию Королеву в измене, нелестно отзывается о ней. Гуф назвал ее фальшивой, «зацикленной на лаве» (деньгах. — NEWS.ru).

«Не любила она меня, никогда в жизни, абсолютно. Обратите внимание на ее фотки — она улыбается только за границей. <...> Если это в Москве, у меня дома, там везде грусть на лице. <...> Не хочу [...] (оскорблять. — NEWS.ru) свою бывшую жену, тем более мать своего второго ребенка», — рассказал Гуф в шоу «Алена, блин».

Разочарование, по словам исполнителя, пришло после рождения дочери Тины. Рэпер признался, что начал встречаться с Королевой из-за того, что долго переживал расставание с Кети Топурией.

Вместе с этим Гуф отметил, что с первого свидания понимал, что перед ним не его человек. Рэпер назвал отношения с Королевой ошибкой, ведь та пыталась разрушить его отношения с семьей и друзьями. Рэпер мечтал «слепить телочку для себя», а Королева «была уже где-то слеплена».

Почему Гуф женился на Королевой

Исполнитель признался, что в 2021 году, когда он сыграл свадьбу с моделью, все считали, что рэпер был будто ослеплен. По словам близких, Гуф никого не слушал.

«У нас на свадьбе было три человека: я, она и фотограф. Она не пустила мою маму — сказала, что нам так будет лучше. Зато она мне скормила два успокоительных, говоря, что сегодня тяжелый день. И я на всех фотках такой типа <...> [очень] счастливый», — вспоминает рэпер в интервью.

Правда ли, что у Гуфа раздвоение личности

Бывшие возлюбленные рэпера иногда говорят, что с ним невозможно разговаривать, ведь сейчас он «не Леша, а Алик». Сам Гуф говорит, что превращается в Алика, когда его сильно кто-то разозлит и выбесит.

«Когда выбесят человека, который и так на нервах, когда <...> мне поступает много витамина D, во мне столько энергии, что я могу ночь не спать. Я заряженный прямо. И мне нужно успокоительные пить, и если я забываю эти успокоительные пить, то у меня это уже перерастает в гиперактивность какую-то, что мню из себя супер какого-то человека», — рассказал рэпер.

Фото: Антон Волков/РИА Новости Рэп-исполнитель Гуф (Алексей Долматов)

Как Гуф относится к Айзе

Несмотря на пренебрежительный тон, рэпер признался, что любит и обожает бывшую жену Айзу, которая является матерью его первого сына Сэма. По словам исполнителя, экс-супруга всегда его поддерживает, поэтому он может рассчитывать на нее всегда

«У нас ребенок по любви. У нас была настоящая любовь, мы прожили вместе почти 10 лет. Никаких вопросов нет», — подчеркнул Гуф.

Он добавил, что их отношения распались из-за измен со стороны рэпера. Из-за этого Айза пообещала, что улетит на Бали с Сэмом, если это не прекратится. По итогу, как признает исполнитель, так и вышло.

Какие у Гуфа отношения с сыном

Исполнитель рассказал, что у него сложные отношения с 13-летним наследником. По словам Гуфа, у парня начался тяжелый возраст, изменились интересы и он начал встречаться с девушкой. Рэпер признает, что у него прохладные отношения с сыном, но не согласен с тем, что повторяет судьбу своего отца.

«Сэм может в любой момент мне набрать, поговорить. Я могу в любой момент приехать к Сэму. <...> Мой (Гуфа. — NEWS.ru) отец ничего не сделает никогда для меня», — возмутился рэпер, которому сын не отвечает на сообщения по несколько дней.

Гуф считает, что сын вырастет «крутым чуваком при бабках», однако он не станет рэпером и не будет бить татуировки, а главное, не начнет употреблять наркотики, ведь у ребенка есть плохой пример в виде отца. Говоря о дочери Тине, исполнитель сказал, что не знает, кем она будет, однако выразил надежду, что она не пойдет по маминым стопам.

Как Гуф оказывается в рехабах

Исполнителю не нравится система, которую предлагают в наркологических клиниках. По его словам, зачастую он оказывается в них из-за просьб родственников или Айзы. В последний раз он оказался в рехабе по просьбе сестры Ольги.

«Они мне сказали, что я должен остаться на три дня. Так сказала Оля, моя сестра, она позвонила маме и сказала, что его надо класть куда-то. Я говорю, что никакие три дня здесь не буду, я абсолютно чистый, можете взять анализы. Я устраиваю истерику, подписываю отказ о госпитализации, ухожу оттуда», — заявил Гуф.

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