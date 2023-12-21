«Не любила она меня никогда»: Гуф назвал фальшивой бывшую жену Гуф заявил, что его бывшая жена была зациклена на деньгах

Фото: Социальные сети

Российский рэпер Гуф (Алексей Долматов) и Юлия Королева

Российский рэпер Гуф (Алексей Долматов) на YouTube-шоу «Алена, блин!» назвал фальшивой и ненастоящей свою бывшую жену Юлию Королеву. По словам музыканта, женщина «готова идти по головам» ради карьеры и денег. После рождения дочери Долматов понял, что Королева никогда не любила его.

Не любила она меня никогда в жизни. Это тварь конченая! Девушка фальшивая абсолютно, ненастоящая, не умеющая любить, не созданная для любви, зацикленная на лавэ, на стремлении вверх, на карьере. Она готова идти по головам. Я понимал с первого свидания, что это не мой человек. Мне все говорили, что мы не пара, — отметил артист.

Гуф рассказал, что полгода «страдал по Кети Топурии», после чего случайно увидел фото Королевой в соцсетях и пригласил ее на свидание. По словам музыканта, он «хотел слепить» из провинциалки подходящую для себя девушку.

Как ослеплен был любовью в тот момент. Мама и папа говорят, что я никого не слушал в тот момент. У нас на свадьбе была она, я и фотограф. Она не пустила мою маму, — заявил Гуф.

Ранее Гуф поругался с сестрой Ольгой в прямом эфире в соцсети Instagram (деятельность в РФ запрещена). Артист предложил родственнице «сложить полномочия» и разорвать все финансовые отношения, отметив, что у него появился менеджер. Ольга Долматова запустила прямой эфир, чтобы ответить на вопросы о брате, который то и дело попадает в скандальные ситуации. Внезапно для всех к трансляции подключился сам артист и стал публично выяснять отношения.