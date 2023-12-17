«Давай сложим твои полномочия»: Гуф закатил сестре скандал в прямом эфире Рэпер Гуф поругался с сестрой в прямом эфире

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов)

Российский рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) поругался с сестрой Ольгой в прямом эфире в соцсети Instagram (деятельность в РФ запрещена). Артист предложил родственнице «сложить полномочия» и разорвать все финансовые отношения, отметив, что у него появился менеджер.

Ольга Долматова запустила прямой эфир, чтобы ответить на вопросы о брате, который то и дело попадает в скандальные ситуации. Но внезапно для всех к трансляции подключился сам артист и стал публично выяснять отношения с сестрой.

Не надо заполнять мой концертный график, я его заполню сам. У меня есть менеджер, и ты прекрасно знаешь, кто это такой. Поэтому давай просто сложим все твои полномочия. <...> Еще одна просьба. Можешь эту генеральную доверенность на себя аннулировать, меня обламывает, что ты можешь всем моим имуществом владеть, — сказал он.

Ольга заявила, что впервые слышит о том, что ее брат нанял работника для помощи в организационной деятельности. Женщина заверила, что не обсуждала этот вопрос с рэп-исполнителем.

Ранее Ольга Долматова опровергла новости о том, что ее брат планирует поставить концертную деятельность на паузу до апреля. Она назвала сообщения об отмене новогодних корпоративов исполнителя клеветой.