«Черный бумер», жизнь на Украине, конфликт с DAVA: куда пропал рэпер Серега

Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Рэпер Сергей Пархоменко (Серега)

Белорусский и украинский рэпер Сергей Пархоменко (Серега), прославившийся после выхода хита «Черный бумер», пропал с российских экранов и редко появляется на сцене. Что известно о его жизни?

Почему Серегу прозвали «Бумером»

Известность Сергею Пархоменко принесла песня «Черный бумер», вышедшая в 2004 году и ставшая чрезвычайно известной на волне популярности вышедшего годом ранее российского блокбастера «Бумер». За короткое время композиция была номинирована на награды MTV Russia в категориях «лучший дебют» и «лучший хип-хоп исполнитель» и стала лидером хит-парадов MTV, Муз-ТВ, Первого канала, «Русского радио», «Радио Попса» и DFM.

Дальнейшая музыкальная карьера — с проектами Seryoga, «Полиграф ШарикOFF» и метал-проект «Туфли Гну» — принесла Пархоменко значительно меньший успех.

Где звучала музыка Сереги

Музыка Сергея Пархоменко — треки «Мел Судьбы» и «Возле дома твоего» — звучит в российском фильме «Дневной Дозор», который вышел в 2006 году. Трек «Возле дома твоего» получил премию «Золотой граммофон» в 2006 году.

Две песни Сереги — King Ring и специально записанная Liberty City — были приобретены американской компанией Rockstar Games и попали в саундтрек игры Grand Theft Auto IV, которая вышла в 2008 году.

В том же году музыкант исполнил роль бегемота Мото-Мото в российской озвучке мультфильма «Мадагаскар 2», куда попала и его песня «Люблю больших».

В 2014 году Сергей Пархоменко выступил в качестве режиссера, сценариста, автора музыки и исполнителя главной роли снятого на Украине фильма «Гаджьо» (цыганское слово, обозначающее человека, не имеющего цыганской культуры и духа). Фильм получил очень низкие оценки критиков и зрителей.

Фото: vk.com/seryogamusic Рэпер Сергей Пархоменко (Серега)

Как Серега получал украинское гражданство

Сергей Пархоменко переехал на Украину в 2013 году, получив бессрочный вид на жительство. В 2019 году он решил остаться в стране, заявив, что «хочет быть среди этих людей». Кроме того, на Украине он встретил девушку, которая родила ему ребенка.

«Украина для меня — это свобода», — объявил Серега.

Затем Пархоменко вернулся в Белоруссию и окончательно переехал туда в период после начала российской СВО на Украине. В 2021 году, после прекращения массовых протестов в республике, он объяснял украинскому телеведущему Дмитрию Гордону (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), что президент страны Александр Лукашенко — «хранитель порядка и баланса». А летом 2023 года Серега в передаче «100 вопросов взрослому» рассказал, что считает Белоруссию «одной из самых свободных территорий и самых справедливых».

«Это территория, где не плюют на могилы предков, не оскверняют памятники и не сносят мемориальные доски», — объяснял Серега белорусским школьникам.

Что за конфликт у Сереги был с DAVA

В 2020 году старый хит Сереги «Черный бумер» был выпущен заново в виде клипа, соавтором которого выступил блогер Давид Манукян (DAVA). Голос Пархоменко там звучит лишь в припеве, однако музыкант сохранил основные авторские права на свою хитовую песню.

Из-за конфликта с авторскими правами выход клипа задержался: Сереге не понравилось, что на обложке появился только молодой блогер, но не оказалось места для автора хита.

«Тебе не кажется, что есть еще один дядя, который должен быть на обложке? Потому что дядя участвует в этом треке. Без разрешения этого дяди этот трек в таком виде вообще может не выйти. Не то что дядя так сильно хочет на обложку, просто дядя уже маме пообещал», — написал Серега в соцсетях.

Манукян в итоге согласился добавить автора хита на обложку.

Чем сейчас занимается Серега

В 2021 году Серега стал судьей в белорусской версии шоу «X-Factor», третий сезон которого продолжается и в настоящее время. Команда рэпера соревнуется там с подопечными таких звезд, как Ольга Бузова и Иосиф Пригожин.

На сцене Серега выступает мало. На сайте московского концертного агентства Concert Star есть его страница: гонорар за выступление музыканта составляет $8–12 тыс.

В октябре 2023 года Серега принял участие в «Трактор-Шоу» от Минского тракторного завода. Выступление проходило в белорусско-китайском индустриальном парке «Великий камень». Мероприятие завирусилось в TikTok, однако с самыми негативными оценками: Серега на сцене был явно не в форме и не в голосе.

«Просто чел забыл фонограмму, а так он всегда так пел», «Далековато от оригинала... Это вообще он?», «Дедок наш Сережка стал», «Вот и Сережа устал», — делились впечатлениями зрители в комментариях.

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