Гуф устроил истерику в наркологической клинике Стаса Пьехи Гуф рассказал, как искусал человека в рехабе

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов)

Рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) в YouTube-шоу «Алена, блин!» рассказал, как искусал человека в рехабе и закатил истерику в наркологической клинике певца Стаса Пьехи. По словам музыканта, ему не смогли помочь в центрах для зависимых людей. Гуф также заявил, что его коллега рэпер Баста (Василий Вакуленко) смог избавиться от пристрастия к запрещенным веществам, потому что не употреблял их в большом количестве.

Я приезжаю — это клиника Стаса Пьехи, там везде Стас Пьеха, газета со Стасом Пьесой на столе... Они мне сказали, что я должен остаться на три дня. Так сказала Оля, моя сестра, она позвонила маме и сказала, что его надо класть куда-то. Я говорю, что никакие три дня здесь не буду, я абсолютно чистый, можете взять анализы. Я устраиваю истерику, подписываю отказ о госпитализации, ухожу оттуда, — заявил Гуф.

Музыкант сообщил, что знает о системе реабилитации зависимых людей «12 шагов» с 18 лет и это действительно работает. Однако, по его словам, правила пребывания в некоторых рехабах часто бывают слишком строгими, как в тюрьме.

Если начинаешь хулиганить, тебя сажают лицом к стене, тебе запрещено разговаривать. Я там не делал ничего, я там искусал человека, мне все время хотелось драться с кем-то, ко мне не подходили. Я там пробыл месяц, это не подействовало, я вышел и тут же литр виски выпил, чтобы забыть это место, — признался Гуф.

Ранее Гуф назвал фальшивой и ненастоящей свою бывшую жену Юлию Королеву. По словам музыканта, женщина «готова идти по головам» ради карьеры и денег. После рождения дочери Долматов, по его словам, понял, что Королева никогда не любила его.



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