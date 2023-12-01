«Больше не могу терпеть»: экс-жена Гуфа хочет лишить его родительских прав Бывшая жена Гуфа пообещала подать на него в суд после скандала в Таиланде

Фото: Социальные сети

Юлия Королева

Бывшая супруга российского рэпера Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов) Юлия Королева в Instagram (деятельность в РФ запрещена) выложила видео, на котором заявляет о намерении лишить певца родительских прав после того, как тот пытался взять штурмом ее виллу в Таиланде. Женщина сообщила, что боится оставить дома годовалую дочь из-за того, что «ее ищут». Гуф также записал видео, в котором сообщил, что его избили неизвестные и возложил вину на друзей нового бойфренда бывшей жены.

На данный момент у меня температура 39 и подозрение на ковид и я не могу даже оставить ребенка и уехать в госпиталь, потому что он [Гуф] ищет меня. Что произошло, что он употреблял, что с его головой, я не понимаю... Наше общение как родителей складывалось хорошо Москве. По возвращении в Москву я подаю на него в суд и лишаю его родительских прав. Я делаю такое заявление впервые. Но я больше не могу терпеть этого, — заявила Королева.

Ранее 44-летний Гуф выложил видео, на котором с кастетом в руках штурмует особняк Королевой на Пхукете. Как объяснил исполнитель охране, на вилле находилась его дочь Тина и он хотел проверить, с кем ночевала экс-жена. Певец пояснил, что ранее сам оплатил аренду особняка.

На кадрах видно, что Гуф приехал к вилле бывшей жены ночью и провел у забора несколько часов до рассвета. Все это время он общался с персоналом на английском языке, поясняя, что хочет знать, с кем находится Королева. Гуф неоднократно выкрикивал, что будет ждать утра, «пока не проснется ребенок».