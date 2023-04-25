Гуф объявил о разводе со второй женой Рэпер Гуф объявил о разводе с танцовщицей Юлией Королевой после почти двух лет брака

Фото: Официальный сайт Гуфа

Российский рэп-исполнитель Гуф (настоящее имя Алексей Долматов) объявил в социальных сетях о своем разводе с моделью и танцовщицей Юлией Королевой. Их брак длился почти два года.

Мы с супругой разводимся. Все споры и возникшие вопросы будут урегулированы адвокатами, — сообщил артист.

Долматов также подчеркнул, что планирует продолжать участвовать в воспитании общей дочери Тины с Юлией. Вторая половинка рэпера не прокомментировала ситуацию с разрывом семейных отношений. Ранее СМИ неоднократно упоминали о сложных отношениях между супругами. В марте Гуф назвал Юлию «не последней женой» и опубликовал видео их ссоры.

Ранее социальный психолог Александр Шахов рассказал, что после развода люди по-разному переживают разлуку, но в определенных случаях справиться с болью после расставания могут помочь только совместные походы на терапию. По словам Шахова, если не проработать проблему со специалистом, ее последствия могут проявиться даже спустя 20 лет.

Детский психолог Наталья Наумова ранее предупредила, что детские страхи и фобии могут передаваться ребенку от родителей. По словам специалиста, при детях лучше избегать разговоров на тревожные темы, не скандалить и не драться, так как подобное поведение вызывает у ребенка страх.