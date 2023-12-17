Извинения, 282-я статья: как накажут рэперов-русофобов, что они сделали Киргизский рэпер Рецидив извинился за оскорбление русских

Фото: МВД РФ

Рэпер Рецидив

Полиция задержала красноярского рэпера Ислама Закирова, который спровоцировал волну критики в соцсетях своим выступлением на батле в Москве. Что он сделал, как извинился за свой поступок, какое наказание грозит рэперам-русофобам?

Что случилось на рэп-батле в Москве

Несколько Telegram-каналов 13 декабря опубликовали отрывки с рэп-батлов, проходивших в Москве.

«Я [бью] в живот беременной русской — это превентивный удар!» — говорит на видео Закиров.

Второй исполнитель в своей тираде сделал отсылку к случаю с нападением мигрантов на молодого человека с прической «ирокез» в подмосковной Электростали.

«Это че за причесон? Ты вроде не собирался стрелять у меня сигарету, но мне уже хочется снять с тебя скальп», — кричит второй рэпер.

По данным СМИ, киргизского участника рэп-батла, который спел про избиение беременной, зовут Ислам Закиров, он выступает под сценическим именем Рецидив. Второго исполнителя из Таджикистана, который упомянул в своей песне случай со скальпированием русского парня в городе Электросталь, зовут Шерафган Шарипов (он выступал под именем Sheraph’gun).

В комментариях к публикациях авторы призывали не оставлять без наказания рэперов, открыто высказывающих ненависть к русским.

Как извинялся Рецидив

Вскоре после появления видео выступления в соцсетях Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по статье 282-й УК РФ за разжигание межнациональной ненависти в отношении участников рэп-батлов. Оба они удалили свои аккаунты в соцсетях, а также каналы на YouTube, куда были выложены выступления.

Сотрудники московской полиции задержали Ислама Закирова. Представитель МВД Ирина Волк опубликовала в своем Telegram видеозапись, в которой рэпер Рецидив извиняется за свои слова. Киргизский рэпер оказался уроженцем Красноярского края, признался, что не имеет постоянного места жительства в Москве.

«Я раскаиваюсь и хочу принести свои искренние извинения перед всем русским народом, всеми русскими женщинами и обещаю, что больше такого не повторится. <...> Я осуждаю себя за эти слова, такого нельзя говорить публично», — говорит Закиров на видео.

МВД не публиковало информации о задержании или действиях второго рэпера Шерафгана Шарипова. Сведения о нем сохранились в онлайн-энциклопедии «Батл-рэп России»: Шарипову 30 лет, в рэп-батлах он выступает с 2017 года с переменным успехом.

Какое наказание грозит рэперам

Извинения, принесенные Исламом Закировым в ходе общения с полицией, могут быть зачтены судом в качестве смягчающего обстоятельства, но едва ли помогут ему избежать ответственности, объяснил NEWS.ru юрист Илья Русяев. По ст. 282 УК РФ рэперу может грозить до 6 лет лишения свободы.

«Вряд ли этих извинений будет достаточно для полного освобождения от уголовной ответственности — речь шла о довольно серьезных высказываниях, разжигающих ненависть. <...> Дополнительно подобные призывы к насилию могут квалифицироваться как покушение на причинение тяжких телесных повреждений (ст. 111 УК РФ), что наказывается лишением свободы до 8 лет», — указал юрист.

Илья Русяев отметил, что инцидент получил широкую огласку и, скорее всего, заставит власти «более пристально присмотреться» к подобным мероприятиям и их организаторам.

«Возможно, будут введены некоторые нормы саморегулирования или дополнительные меры по модерации контента, чтобы избежать повторения подобных инцидентов. Однако вряд ли последует полный запрет на проведение рэп-батлов, скорее, организаторы и участники будут нести повышенную ответственность за свои слова и действия», — предупредил юрист.

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