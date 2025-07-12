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12 июля 2025 в 04:03

Украине могут выделить многомиллионную военную помощь

Politico: Трамп готов передать Украине оружие на сотни миллионов долларов

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Zuma/ТАСС

Президент США Дональд Трамп может воспользоваться своими полномочиями, позволяющими отправлять Украине имеющиеся на складах Пентагона вооружения, пишет газета Politico. Ее источники утверждают, что американский лидер сейчас рассматривает возможность предоставления Киеву нового пакета оружия и военной техники на сотни миллионов долларов.

Эти поставки будут осуществляться в рамках уже существующих и ранее утвержденных Конгрессом США фондов помощи Украине. Ключевой момент – использование этих полномочий не требует дополнительного согласования с законодателями, что может значительно ускорить процесс. В этих фондах, сформированных еще во времена предыдущей американской администрации, на данный момент остается значительный неиспользованный резерв – около $3,8 млрд.

Информацию частично подтверждают и международные СМИ. В частности, агентство Reuters распространило собственные данные о возможных масштабах ближайших поставок. По его данным, объем новых поставок оружия может достичь $300 млн.

Ранее сообщалось, что ключевой комитет Сената США по вооруженным силам тайно проголосовал за новый оборонный бюджет. Решение предполагает продление инициативы по содействию безопасности Украины (USAI) до 2028 года и существенное увеличение годового лимита помощи — с текущих $300 млн до $500 млн. За документ проголосовали 26 сенаторов, против выступил лишь один.

Дональд Трамп
Украина
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