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12 июля 2025 в 11:57

«Сокращение на 90%»: в Раде сделали неожиданное заявление о поставках США

Дубинский: США возобновили помощь Украине с сокращением объема поставок на 90%

США возобновили помощь Украине, но сократили объем военных поставок на 90%, заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале. По его словам, американская сторона выделила лишь $300 млн из ранее согласованных $3,8 млрд.

Смотрите, как работает «перемога» с военной помощью из США. Ее перекрыли, чтобы Зеленский стал восприимчивее к тому, как видят дальнейшие переговоры с РФ из США. После получения соответствующих сигналов, помощь разморожена на $300 млн, при этом общая сумма согласованных поставок была $3,8 млрд, — написал Дубинский.

Депутат добавил, что таким образом Украина получила менее 10% от ранее согласованного объема поставок. По его мнению, это именно то, что нужно России для продвижения к перемирию.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что схема поставок вооружений Украине через страны НАТО представляет собой бизнес-проект США. По его мнению, американская администрация продает оружие союзникам, которые передают его Киеву, что в итоге все равно приводит к «накачке Украины оружием».

Украина
США
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Александр Дубинский
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