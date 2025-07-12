Стало известно, к чему Путин призывает Иран по ядерной сделке с США

Стало известно, к чему Путин призывает Иран по ядерной сделке с США Axios: Путин призывает Иран пойти на ядерную сделку с США с нулевым обогащением

Президент России Владимир Путин призывает иранское правительство согласиться на ядерную сделку с Соединенными Штатами на условиях «нулевого обогащения» урана, сообщает издание Axios со ссылкой на осведомленные источники. Они утверждают, что глава государства обсудил этот вопрос с лидерами США и Франции Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном. Кроме того, российская сторона озвучила позицию по Ирану на переговорах с израильским руководством.

По словам трех европейских и одного израильского чиновника, осведомленных о данном вопросе, Москва призвала Тегеран согласиться на «нулевое обогащение», — говорится в публикации.

Ранее министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи заявил, что Иран продолжает сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии. При этом дипломат подчеркнул, что в дальнейшем работа с МАГАТЭ будет проходить в ином формате.

При этом Агентство по сокращению военной угрозы США не знает, достигли ли бомбы GBU-57 глубины удара, необходимой для полного уничтожения ядерных объектов Ирана. Организация была ответственной за разработку боеприпаса для поражения иранских объектов.