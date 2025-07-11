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11 июля 2025 в 15:18

Катя Лель призналась, за какую сумму исцеляет людей с помощью дара

Певица Катя Лель рассказала, что бесплатно исцеляет людей с помощью дара

Катя Лель Катя Лель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певица Катя Лель, которая утверждает о своем даре исцеления, рассказала в беседе с «Газетой.Ru», что лечит людей на безвозмездной основе. По ее словам, она помогает нуждающимся «по зову сердца» и вместо денег ждет от них искренней благодарности.

Есть вселенский обмен энергиями, который должен произойти, то есть человек должен рубль дать или конфетку за это, потому что не может в одну сторону идти энергия. Она должна возвращаться с благодарностью, поэтому должен произойти обмен энергиями с человеком, которому ты помогаешь, — объяснила Лель.

Певица уточнила, что помогла многим людям и даже незнакомцам. Лель отметила, что для того, чтобы вылечить человека ей необходима большая вера — ее собственная и «пациента».

Катя Лель ранее рассказала, что она спасает людей от игровой зависимости, забирая у них деньги. Заслуженная артистка России добавила, что потом она им все возвращает.

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