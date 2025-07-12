Определился победитель Суперфинала КХЛ по хоккею 3x3 «Салават Юлаев» выиграл Суперфинал КХЛ по хоккею 3x3

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» из Уфы завоевал титул победителя первого в истории Суперфинала КХЛ по хоккею формата 3×3, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Решающие игры турнира состоялись на московской арене ЦСКА. В финальном матче уфимская команда встретилась с казанским «Ак Барсом».

Основное время поединка завершилось с равным счетом 1:1. Победитель определился в серии буллитов, где «Салават Юлаев» оказался точнее, одержав победу со счетом 1:0.

Бронзовые награды турнира достались челябинскому «Трактору», который в матче за третье место уверенно переиграл минское «Динамо» со счетом 7:3. В числе участников суперфинального этапа также выступали хоккейные клубы «Металлург» из Магнитогорска и омский «Авангард».

Ранее хоккеист клуба НХЛ «Юта» Михаил Сергачев в интервью NEWS.ru поделился мнением о высоком уровне подготовки игроков Континентальной хоккейной лиги. Выступая на тренировке перед благотворительным матчем звезд КХЛ и НХЛ, спортсмен отметил техническое мастерство и скорость российских хоккеистов.