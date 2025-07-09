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09 июля 2025 в 14:43

Звезда НХЛ из России двумя словами оценил уровень игроков КХЛ

Защитник «Юты» Сергачев указал на высокий уровень игроков КХЛ

Михаил Сергачев Михаил Сергачев Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

У игроков КХЛ хороший уровень подготовки, рассказал игрок клуба НХЛ «Юта» Михаил Сергачев корреспонденту NEWS.ru на тренировке, посвященной благотворительному матчу звезд КХЛ и НХЛ. Он отметил техничность и скорость спортсменов из РФ.

Слежу [за КХЛ], наверное, чуть выше, чем поверхностно. Удается смотреть все обзоры. Уровень хороший. Ребята, которые сыграют в благотворительном матче, лучшие на сегодняшний момент игроки КХЛ. Техничные, скоростные, они в порядке, — подчеркнул Сергачев.

Ранее стало известно, что российский нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не сможет давать эксклюзивные интервью во время летнего отдыха в России. Это решение связано с тем, что Лига снимает большой фильм о хоккеисте. Исключения сделаны только для спонсоров и пресс-конференций.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что не видит политических мотивов в решении НХЛ запретить Овечкину давать интервью в России. По его мнению, это может быть связано с деталями контракта.

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