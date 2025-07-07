«Из области фантастики»: в Раде высказались об одном обещании Германии Нардеп Дубинский усомнился в способности ФРГ быстро купить для Киева ЗРК Patriot

Германия не сможет быстро купить для Украины зенитно-ракетные комплексы противовоздушной обороны Patriot у США, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале. По словам политика, подобные обещания схожи с планами разместить на украинской территории миротворцев, которых «вводили-вводили, да так и не ввели».

История о закупке Германией двух систем Patriot для Украины — из области фантастики. Или вы себе представляете батареи Patriot как картошку в ящике? Заплатил — и бери сколько унесешь… ОАЭ ждет заказанных Patriot пять или даже семь лет — такова очередь на эти системы на рынке, — написал Дубинский.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что на фоне неопределенности с американской помощью Германия экстренно наращивает поддержку Украины. По данным журналистов, Берлин берет на себя роль ключевого защитника Киева, особенно в критической сфере ПВО, спасая позиции президента Владимира Зеленского.

Германия уже передала Украине три ЗРК Patriot, то есть порядка четверти собственного арсенала таких систем. Немецкие власти активно ведут переговоры с американскими партнерами с целью обеспечить передачу Киеву как минимум двух дополнительных комплексов Patriot, а также необходимых ракет-перехватчиков.