Новый групповой удар по Украине, охота на ТЦК: новости СВО на вечер 12 июля

Новый групповой удар по Украине, охота на ТЦК: новости СВО на вечер 12 июля

Как сообщило украинское издание «Страна.ua», здание крупного предприятия во Львове, производящего различные виды электроники, оказалось разрушено в результате удара в ночь на субботу, 12 июля. Согласно его сведениям, завод принадлежит корпорации «Электрон».

Позднее Министерство обороны России подтвердило ночной групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, расположенным во Львове, Луцке и Харькове. Для атаки использовалось высокоточное вооружение воздушного базирования, а также ударные беспилотники.

Как считает военный эксперт Василий Дандыкин, после удара по заводу «Электрон» во Львове украинская армия может столкнуться с проблемами с системами ПВО и РЭБ. По его словам, данное предприятие производило «начинку» для оборонных средств противника.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 12 июля, читайте в материале NEWS.ru.

Охота на украинские ТЦК

Министерство обороны сообщило, что российские военные нанесли удары по украинским центрам территориального комплектования (ТЦК, аналог военкоматов). По данным ведомства, были поражены пункты временной дислокации противника и иностранных наемников. Всего удары нанесены по 133 районам.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

При этом, как утверждает представитель Херсонского сопротивления, жители Украины стали чаще передавать представителям пророссийского подполья координаты ТЦК. Он связал это с серией успешных ударов по зданиям таких центров.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Константин Басюк заявил, что российская армия изменила тактику и начала наносить удары по ТЦК в русскоязычных регионах Украины. Сенатор подчеркнул, что удары наносятся по местам, где проводится насильственная мобилизация. МО РФ это не комментировало.

Зеленский потребовал от Запада действий против России

Комментируя ночные удары по объектам военно-промышленного комплекса Украины, президент страны Владимир Зеленский признал, что темп воздушных ударов армии России возрос. Он обратился к западным партнерам с призывом предпринять решительные действия.

По словам украинского президента, западные лидеры не должны ограничиваться лишь сигналами в адрес Москвы. Он потребовал предоставить Украине больше систем противовоздушной обороны. Кроме того, Зеленский запросил больше инвестиций в дроны-перехватчики.

ВСУ бросили наемников на позициях и сбежали

Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что украинские войска задействовали в боях под Харьковом наемников из шести стран НАТО. По его словам, иностранцы были выявлены средствами радиоразведки.

Марочко подчеркнул, что речь идет именно о профессиональных наемниках, а не случайных добровольцах. Он также уточнил, что подготовка и действия иностранных бойцов свидетельствуют о тесной координации с ВСУ.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Сумской области украинское командование бросило целую бригаду из колумбийских наемников в районе Юнаковки. По данным Telegram-канала Mash, иностранцев оставили одних оборонять позиции.

Как уточнил источник, украинские военнослужащие отступили с позиции у Юнаковки, но не стали уведомлять об этом наемников. Скопления колумбийцев в составе 47-й бригады армии Украины были замечены разведчиками-операторами БПЛА юго-западнее населенного пункта.

Противник отступает с колоссальными потерями

Как утверждает источник в силовых структурах, украинские подразделения понесли значительные потери в Харьковской области. По его данным, в связи с этим штурмовые подразделения 425-го отдельного полка ВСУ, срочно передислоцированные с учебных полигонов Львовской области, были вынуждены отступить из района Мелового в направлении Хатнего.

Тем временем в Сумской области украинские военнослужащие пытаются покинуть позиции, меняя армейскую форму на гражданскую одежду. Как рассказал командир взвода БПЛА 30-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса российской группировки войск «Север» с позывным Кит, противник планирует отступление небольшими группами.

Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

На Украине не видят мира без ликвидации некоторых лиц

Судья Эндрю Наполитано выразил уверенность, что ожидания некоторых американских чиновников относительно вывода российских войск с территорий востока Украины, находящихся под контролем ВС РФ, являются нереалистичными. Он подчеркнул, что Москва с самого начала четко обозначила свои позиции по этому вопросу.

При этом бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович убежден, что положить конец боевым действиям можно, только покончив с идеей анти-России. Он сделал акцент на первопричине, устранение которой поможет конфликту больше всего. По словам Арестовича, необходимо ликвидировать всех националистов и тех, кто поддерживает данную идеологию.

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