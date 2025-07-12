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12 июля 2025 в 13:05

«Окажутся бесполезными»: на Западе ответили на просьбы Зеленского о ПВО

Steigan: поставки систем ПВО на Украину окажутся бесполезными

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Поставки систем ПВО, которые президент Украины Владимир Зеленский попросил у западных коллег, станут неэффективной инвестицией, считают журналисты норвежского издания Steigan. В публикации сказано, что российское гиперзвуковое оружие все равно сильнее.

Российское оружие их просто уничтожит. Норвежские инвестиции в миллиард долларов, вероятно, окажутся бесполезными, — сказано в материале.

Материал содержит жесткую критику в адрес Киева. Журналисты назвали украинские власти «коррумпированным и нацистским режимом», а западную помощь — напрасной тратой ресурсов.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис заявил, что военные позиции Вашингтона могут ослабнуть, если США передадут Украине боеприпасы для комплексов противовоздушной обороны Patriot. По его словам, американский лидер Дональд Трамп должен осознавать, что поставки этих ракет ВСУ могут истощить американский арсенал. Соединенные Штаты израсходовали почти все запасы таких комплексов и Белый дом попросту не может создавать боеприпасы к ним «из воздуха», подчеркнул эксперт.

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