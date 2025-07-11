На Западе раскрыли, чем обернется для США поставка ракет Patriot Украине

Передача американских ракет к зенитно-ракетным комплексам Patriot Украине может ослабить военные позиции США, заявил британский аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале. По его словам, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп должен понимать, что это решение еще больше истощит американские запасы.

Реальность такова, что американские запасы сейчас отчаянно истощены. Он (Трамп. — NEWS.ru) может поставить то, что у него есть, и ему придется учитывать, что он ослабит военные позиции США, — сказал Меркурис.

Эксперт добавил, что США уже израсходовали практически весь свой арсенал данных систем и глава Белого дома «не может создать ракеты Patriot из воздуха». По его мнению, в случае возобновления поставок вооружений Киеву они будут идти с весьма длинными интервалами, к тому же против наверняка выступит Пентагон.

Ранее Дональд Трамп в ходе телефонного разговора пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому отправить 10 ракет для комплексов ПВО Patriot. Кроме того, американский лидер заявил, что намерен содействовать в поиске новых каналов поставки.

Также агентство Bloomberg сообщало, что на фоне неопределенности с американской помощью Германия экстренно наращивает поддержку Украины. По данным журналистов, Берлин берет на себя роль ключевого защитника Киева, особенно в критической сфере ПВО. Германия уже передала Украине три ЗРК Patriot, то есть около 25% собственного арсенала таких систем.