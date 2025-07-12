На Западе признали преимущество России в зоне СВО NZZ: Россия имеет преимущество перед Украиной в беспилотниках

Россия имеет преимущество перед Украиной в сфере беспилотников, пишет издание NZZ. В публикации говорится, что БПЛА РФ эффективно нейтрализуют даже средства противовоздушной обороны ВСУ.

Российские беспилотники оснащены более мощными двигателями, улучшенной навигацией и менее уязвимыми антеннами. Кроме того, русские летают на больших высотах, иногда более трех километров, что делает их недоступными для простых средств ПВО, — говорится в материале.

Ранее польские СМИ сообщили о появлении нового типа российских разведывательных беспилотников, замаскированных под птиц. Украинские военные подтверждают, что подобный камуфляж значительно усложняет обнаружение и опознание этих аппаратов. Минобороны РФ эти данные не комментировало.

До этого стало известно, что Украина начинает развертывание системы борьбы с беспилотниками при помощи специальных дронов-перехватчиков. Проект под названием «Чистое небо» получил финансирование в размере 260 млн гривен (примерно 483 млн рублей). Для реализации проекта планируется создать учебный центр по подготовке операторов, а также сформировать новые мобильные группы.