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10 июля 2025 в 17:53

Новые русские дроны-шпионы привели в ужас ВСУ

KS: на Украине заметили замаскированные под птиц дроны ВС России

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

ВСУ столкнулись с новым типом российских беспилотников-шпионов, внешне напоминающих птиц, сообщило польское издание KS. По словам украинских военных, такая маскировка создает серьезные трудности для их обнаружения и идентификации. В Минобороны России эти данные не комментировали.

Журналисты выразили обеспокоенность, что Россия начала применять дроны с визуальным камуфляжем, из-за чего их сложно отличить от настоящих птиц. Они подчеркнули, что ВСУ пока не обладают эффективными средствами противодействия таким устройствам.

Дроны имеют два пропеллера, крылья, напоминающие вороньи, и хвост, возможно, декорированный настоящими перьями. Украинские военные сообщили, что один из таких аппаратов либо сбили, либо он сам потерпел крушение на их территории.

Ранее бойцы ВСУ в кустарных условиях собрали дрон-камикадзе с колесами из мин ТМ-62, сделанный вручную. По данным источника, устройство использовали в зоне СВО. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

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