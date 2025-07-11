На Украине планируют запустить новую систему перехвата БПЛА

Украина запускает систему уничтожения БПЛА с помощью дронов-перехватчиков, сообщает «Страна.ua». В украинском издании отметили, что на проект под названием «Чистое небо» выделят 260 млн гривен (порядка 483 млн рублей).

Как утверждается в публикации, в рамках проекта уже есть сбитые беспилотники. Для выполнения этих задач планируют создать центр для обучения операторов дронов-перехватчиков и сформировать дополнительные мобильные подразделения.

Ранее американский журнал 19fortyfive сообщил, что ВСУ нечего противопоставить беспилотным системам ВС России. По его данным, в стандартной противовоздушной обороне «появляются серьезные дыры». Киеву остается лишь полагаться на самодельные перехватчики, практически неспособные противостоять российским БПЛА.

До этого Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что Киев подвергся массированному обстрелу с использованием российских беспилотных летательных аппаратов. По данным канала, в атаке задействованы десятки дронов, направляющихся в сторону столицы Украины. Министерство обороны России не комментировало эту информацию.